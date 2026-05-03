Depodaki Türk bombaları, İsrail’in resmen aklını aldı: Türkiye’nin silah imparatorluğu kaslarını gösteriyor
ASELSAN'ın yerli mühimmatları akıllı silahlara dönüştüren LGK-82 lazer güdüm kitinin seri üretimine geçmesi ve devasa stok görüntülerini paylaşması, İsrail basınında "Türkiye’nin silah imparatorluğu" başlığıyla geniş yankı uyandırdı. F-16 ve AKINCI TİHA’dan yapılan başarılı testlerin Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını kanıtladığını belirten Maariv gazetesi, Ankara’nın Batı’ya bağımlılığını bitirerek küresel bir tedarikçiye dönüştüğüne dikkat çekti.