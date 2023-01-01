2023-01-01 10:03:32 Latin Amerika’da İslamofobi en güçlü şekilde işliyor ama! Müslüman nüfus çok güçlü çoğalıyor
Latin Amerika ve Karayipler’de İslam’ın baş döndürücü hızda yükseldiğini söyleyen Prof. Dr. Fatih Usluer, “Dünya üzerinde İslamofobinin en güçlü şekilde medyatize edildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Buna rağmen Müslümanların enerjisi hayranlık uyandıran cinsten. Eski Havana’daki Abdullah Camii, Rio de Janeiro’daki Nur Camii bu enerjiyi hissedebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı” diyor.