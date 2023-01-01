Latin Amerika’da İslamofobi en güçlü şekilde işliyor ama! Müslüman nüfus çok güçlü çoğalıyor

LATİN AMERİKALIYI İKİ BÜYÜK TEHLİKE BEKLİYOR Çok geniş ve heterojen bir alandan bahsediyoruz peki bugünkü durumu genel olarak nasıl tasvir edersiniz? Etki alanları ne kadar geniş? Latin Amerika ve Karayipler’de İslam dini baş döndürücü hızda yükselen bir inanç, bir değer. Dünya üzerinde İslamofobinin en güçlü şekilde medyatize edildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz, Katolikliğin ve Evanjelizmin çok güçlü ve etkin olduğu bir coğrafya. Buna rağmen Müslümanların enerjisi hayranlık uyandıran cinsten. İki milyon Müslümanın yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler’de İslamiyet açısından bence en büyük sorun İslam’ın ithal şekillerle yaşanıyor olması. Bununla şunu kast ediyorum; tüm engellemeleri aşarak İslamiyet hakkında bilgi sahibi olan ve İslam dinini seçen bir Latin Amerikalıyı iki büyük ana akım bekliyor; Vehhabilik ve Şiilik... ‘Tebliğ’ için bu ülkelerde faaliyet yürüten şeyhlerin ve mollaların ağına takılan bu yeni Müslümanlar soluğu ya Kum’da ya Medine’de, en iyi ihtimalle de El-Ezher’de alıyorlar. Üç dört yıllık bir eğitimin sonunda ülkelerine döndüklerinde artık karşınızda bir İranlı veya bir Suud görüyorsunuz. Giyimiyle, kuşamıyla, yaşantısıyla, hayata bakışıyla...