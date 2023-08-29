Lapa pirinç pilavına elveda! Meğer herkes yanlış biliyormuş! İşin sırrı buymuş

Türk mutfaklarının vazgeçilmez lezzeti pilav, artık tane tane olacak. Hemen hemen her yemeğin yanında yer alan pilavı bu yöntemle yapanlar lapa pilavlara elveda diyecek. İşte tane tane pirinç pilavı yapmanın incelikleri… Mutfaklarda en sık kullanılan bakliyatlar arasında yer alan pirinç, yemeklerden tatlılara kadar pek çok ürünün içerisinde yer alıyor. Birçok yemeğin yanına yakışan pirinç pilavını yapılması en zor yemekler arasında da yer alıyor. Pirinç pilavının kıvamını tutturmak her babayiğidin harcı değildir. Ancak bu yöntemle yapılan pirinç pilavlarının kötü olma ihtimali yok. Tam ölçülü ve tane tane pirinç pilavı yapmak için mutlaka bu yöntemi deneyin. İşte tane tane pirinç pilavı yapmanın incelikleri…