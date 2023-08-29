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Lapa pirinç pilavına elveda! Meğer herkes yanlış biliyormuş! İşin sırrı buymuş

2023-08-29 17:38:39
Lapa pirinç pilavına elveda! Meğer herkes yanlış biliyormuş! İşin sırrı buymuş

Türk mutfaklarının vazgeçilmez lezzeti pilav, artık tane tane olacak. Hemen hemen her yemeğin yanında yer alan pilavı bu yöntemle yapanlar lapa pilavlara elveda diyecek. İşte tane tane pirinç pilavı yapmanın incelikleri… Mutfaklarda en sık kullanılan bakliyatlar arasında yer alan pirinç, yemeklerden tatlılara kadar pek çok ürünün içerisinde yer alıyor. Birçok yemeğin yanına yakışan pirinç pilavını yapılması en zor yemekler arasında da yer alıyor. Pirinç pilavının kıvamını tutturmak her babayiğidin harcı değildir. Ancak bu yöntemle yapılan pirinç pilavlarının kötü olma ihtimali yok. Tam ölçülü ve tane tane pirinç pilavı yapmak için mutlaka bu yöntemi deneyin. İşte tane tane pirinç pilavı yapmanın incelikleri…

#1
Foto - Lapa pirinç pilavına elveda! Meğer herkes yanlış biliyormuş! İşin sırrı buymuş

PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELERİ • 1 su bardağı baldo pirinç • 1 yemek kaşığı tereyağı • 1 yemek kaşığı zeytinyağı • 1 buçuk su bardağı sıcak su • 1 çay kaşığı tuz TANE TANE PİLAVIN PÜF NOKTASI Pilavı orta ateşte ve ısıyı düşürmeden pişirmeniz gerekmektedir. Pişirme esnasında tencerenin kapağını da açmamaya özen gösteriniz. Pirinç pilavı pişirirken tencerenin kapağını açmanız ve karıştırmanız nişastanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Pilavın nişastasının ortaya çıkması da lapa bir pirinç pilavı demektir. Pilavı orta ateşte ağır ağır ve suyunu çekene kadar pişirmeniz gerekiyor. Pilav piştikten sonra tencereyi bir kenara alarak üzerine kağıt peçete ile kapatmanız gerekmektedir.

#2
Foto - Lapa pirinç pilavına elveda! Meğer herkes yanlış biliyormuş! İşin sırrı buymuş

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR? Pirinçlerin soğuk su ile yıkayınız. Tencerede yağı erittikten sonra suyunu iyice süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyiniz. Pirinçleri iyice kavurduktan sonra üzerine suyunu ekleyiniz. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra orta ateşte yavaş yavaş pişiriniz. Pişen pilavı ocaktan aldıktan sonra demlenmeye bırakınız. 

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