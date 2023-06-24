Laikçiler iktidar olsa okuma hakkı bile yoktu! Minik Melike'yi deprem ile durduramadı

Depremden sonra 3 aile bir yerde uzun süre yaşamak zorunda kaldığını ve bu süre zarfında da okula gidemediğini belirten Melike Behçet, sonrasında iletişime geçtiği öğretmeni sayesinde kurulan telefon gurupları ile derslerine devam ettiğini ifade etti. Bu süre zarfında kendisini yalnız bırakmayan öğretmeni Mehmet Açıkgöz’e de teşekkür eden Behçet, “Zaten bu işin bence en önemli kısmı kendine inanmak, güvenmek. Ben bunu yaptım" dedi. Deprem sonrası gideceği liseyle ilgili fazla bir hedefinin de olmadığını belirten Behçet, “Çünkü iyi bir yer kazanacağımı düşünmüyordum. Sonrasında yapabildiğimi görünce yavaş yavaş hedefler koymaya başladım. İlk hedefim Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesiydi. Hala da orası ama iyi bir puan alınca il dışını da tercih edebilirim bilmiyorum daha, tam belli değil. Ama şimdilik Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi gibi görünür” şeklinde konuştu.