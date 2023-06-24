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Laikçiler iktidar olsa okuma hakkı bile yoktu! Minik Melike'yi deprem ile durduramadı

2023-06-24 17:33:18
Laikçiler iktidar olsa okuma hakkı bile yoktu! Minik Melike'yi deprem ile durduramadı

Malatya'da bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Melike Behçet, deprem sonrası yaşadığı zor sürece rağmen bu başarıyı aldığı için gururlu olduğunu söyledi. 2023 yılı Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) katılan 1 milyon 30 bin 195 öğrenciden her iki oturumda da tüm soruları doğru cevaplayan 562 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Malatya’da da soruların tamamını doğru yanıtlayan Duygu Yurtsever, İrem Kaşoğlu, Melike Behçet ve Zeynep Zülal Yarış Türkiye şampiyonları arasında yer alan isimler oldu. Malatya’dan Türkiye birincisi olan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokul Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 8. sınıf öğrencisi Melike Behçet, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrası ara vermek zorunda kaldıkları eğitime rağmen böylesine bir başarıyı elde ettiği için gururlu olduğunu söyledi.

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Foto - Laikçiler iktidar olsa okuma hakkı bile yoktu! Minik Melike'yi deprem ile durduramadı

Depremden sonra 3 aile bir yerde uzun süre yaşamak zorunda kaldığını ve bu süre zarfında da okula gidemediğini belirten Melike Behçet, sonrasında iletişime geçtiği öğretmeni sayesinde kurulan telefon gurupları ile derslerine devam ettiğini ifade etti. Bu süre zarfında kendisini yalnız bırakmayan öğretmeni Mehmet Açıkgöz’e de teşekkür eden Behçet, “Zaten bu işin bence en önemli kısmı kendine inanmak, güvenmek. Ben bunu yaptım" dedi. Deprem sonrası gideceği liseyle ilgili fazla bir hedefinin de olmadığını belirten Behçet, “Çünkü iyi bir yer kazanacağımı düşünmüyordum. Sonrasında yapabildiğimi görünce yavaş yavaş hedefler koymaya başladım. İlk hedefim Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesiydi. Hala da orası ama iyi bir puan alınca il dışını da tercih edebilirim bilmiyorum daha, tam belli değil. Ama şimdilik Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi gibi görünür” şeklinde konuştu.

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Foto - Laikçiler iktidar olsa okuma hakkı bile yoktu! Minik Melike'yi deprem ile durduramadı

Kızının LGS’de tam puan alarak Türkiye Birincisi olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten baba Mustafa Behçet ise “Kızımın çok zor şartlar altında aldığı şampiyonluk bunu daha da bir anlamlı hale getirdi. O yüzden gurur duyuyoruz kızımızla. Tabi emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, okul yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Neticede bu bir zincirin halkası gibi, herkesin bu başarıda payı var” diye konuştu. Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü Okul Başmüdür Yardımcısı Hasan Uğur da sınav sürecinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüttükleri bir proje olduğunu belirterek, “Birinci dönem itibariyle çalışmalarımız devam ediyordu. Maalesef deprem nedeniyle biraz aksaklığa uğradı.

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Foto - Laikçiler iktidar olsa okuma hakkı bile yoktu! Minik Melike'yi deprem ile durduramadı

Ama biz öğrencilerimizi son ana kadar yalnız bırakmadık" dedi. Deprem sonrası eğiti-öğretime verilen ara sonrası oluşturdukları sosyal guruplar ile öğrencileri yalnız bırakmadıkların belirten Uğur, “Çok şükür çok güzel derelerimiz var. Melike bizi gururlandırdı, ama yaklaşık şu an 35 tane öğrencimiz de Malatya'nın en iyi okullarına gidecek şekilde puan aldı" ifadelerine yer verdi. Bu süreçte emek veren tüm öğretmen arkadaşlarına da teşekkür eden Uğur, yeni dönemde okullarını tercih edecek olan velilere de çağrıda bulunarak, “Tüm velilerimizi Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne davet ediyoruz” diye konuştu.

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