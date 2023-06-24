2023-06-24 17:33:18 Laikçiler iktidar olsa okuma hakkı bile yoktu! Minik Melike'yi deprem ile durduramadı
Malatya'da bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Melike Behçet, deprem sonrası yaşadığı zor sürece rağmen bu başarıyı aldığı için gururlu olduğunu söyledi. 2023 yılı Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) katılan 1 milyon 30 bin 195 öğrenciden her iki oturumda da tüm soruları doğru cevaplayan 562 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Malatya’da da soruların tamamını doğru yanıtlayan Duygu Yurtsever, İrem Kaşoğlu, Melike Behçet ve Zeynep Zülal Yarış Türkiye şampiyonları arasında yer alan isimler oldu. Malatya’dan Türkiye birincisi olan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokul Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 8. sınıf öğrencisi Melike Behçet, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrası ara vermek zorunda kaldıkları eğitime rağmen böylesine bir başarıyı elde ettiği için gururlu olduğunu söyledi.