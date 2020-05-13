KYK borcu ödemesi ne zaman başlayacak?

KYK borçlarının geri ödenmesi ne zaman son dakika. Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis’te kabul edilen düzenlemeye göre Kredi ve Yurtlar (KYK) borçları da ertelenmişti. Koronavirüse karşı tedbirlerin kısmi olarak kaldırılmaya başlamasından sonra KYK burs ve kredi alanlar KYK borçlarının geri ödenmesine ne zaman başlanacağını merak ediyor. Peki KYK borcu ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek?