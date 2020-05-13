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Ekonomi
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KYK borcu ödemesi ne zaman başlayacak?

2020-05-13 14:05:38
KYK borcu ödemesi ne zaman başlayacak?

KYK borçlarının geri ödenmesi ne zaman son dakika. Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis’te kabul edilen düzenlemeye göre Kredi ve Yurtlar (KYK) borçları da ertelenmişti. Koronavirüse karşı tedbirlerin kısmi olarak kaldırılmaya başlamasından sonra KYK burs ve kredi alanlar KYK borçlarının geri ödenmesine ne zaman başlanacağını merak ediyor. Peki KYK borcu ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek?

#1
Foto - Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan Normalleşme Planında KYK borcu olanları yakından ilgilendiren bir kararda yayımlandı. Kamupersoneli’nin haberine göre, ödemeleri ertlenen KYK borçlarının başlayacağı tarih açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan Normalleşme Planında KYK borcu olanları yakından ilgilendiren bir kararda yayımlandı. Kamupersoneli’nin haberine göre, ödemeleri ertlenen KYK borçlarının başlayacağı tarih açıklandı.

#2
Foto - Normalleşme Planında, yükseköğrenim kredisi borçları geri ödeme başlığı altında yapılan açıklamada,

Normalleşme Planında, yükseköğrenim kredisi borçları geri ödeme başlığı altında yapılan açıklamada, "Kredi borçlularından geri ödemelerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)" denildi.

#3
Foto - Yayımlanan kararla birlikte 3 aylığına ertelenen KYK borçlarının geri ödenmesi 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra başlayacak.

Yayımlanan kararla birlikte 3 aylığına ertelenen KYK borçlarının geri ödenmesi 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra başlayacak.

#4
Foto - KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

#5
Foto - Ödemekte zorlandığı KYK borçlarının ne zaman silineceği koronavirüs salgınında KYK borçlarının ertelenmesiyle yine gündeme geldi.

Ödemekte zorlandığı KYK borçlarının ne zaman silineceği koronavirüs salgınında KYK borçlarının ertelenmesiyle yine gündeme geldi.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katılmıştı. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya;

#7
Foto -

"Şu anda bu bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." demişti.

#8
Foto - KYK borçları ne zaman silinecek?

KYK borçları ne zaman silinecek?

#9
Foto - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı.

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