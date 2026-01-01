Sanal Kumar bilinçaltını nasıl ele geçiriyor?

Bağımlılıkla mücadele ederken çoğu kişi sadece "irade" ve "mantık" ile hareket etmeye çalışır. Ancak bilinçaltı, mantıktan çok daha güçlüdür. Sorunun kaynağı kadar çözümü de aslında bilinçaltının derinliklerinde gizlidir. Kişi hayatındaki bir travmadan, yalnızlıktan veya değersizlik hissinden kaçmak için kumarın yarattığı o sahte "aksiyon" dünyasına sığınıyor. Bilinçaltı da bu acıyı dindirmek için kumarı bir "ilaç" olarak kodluyor.