  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Sanal Kumar bilinçaltını nasıl ele geçiriyor?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sanal Kumar bilinçaltını nasıl ele geçiriyor?

Sanal bahis ve kumarın bilinçaltı düzeyindeki çözüm yolları üzere Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Sanal Kumar bilinçaltını nasıl ele geçiriyor?

Bir akıllı telefon ekranının ışıltısı ilk bakışta sadece bir eğlence aracı gibi görünebiliyor fakat o ekranın arkasında, insan beyninin en zayıf noktalarını hedef alan karmaşık algoritmalar çalışıyor. Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#2
Foto - Sanal Kumar bilinçaltını nasıl ele geçiriyor?

Bugün sanal kumar ve bahis, modern dünyanın en sinsi salgınlarından birine dönüşmüş durumda. Cebimizde taşıdığımız bu dijital kumarhaneler, sadece parayı değil; umudu, aile bağlarını ve en acısı, yaşama sevincini de yavaş yavaş tüketiyor. İlk kazancın yarattığı o devasa dopamin patlaması, beyinde "Bunu tekrar yapmalısın, bu hayatta kalman için önemli!" sinyali veriyor.

#3
Foto - Sanal Kumar bilinçaltını nasıl ele geçiriyor?

Zamanla beyin, bu yapay yüksekliğe alışır ve normal hayattan zevk alamaz hale geliyor. Son günlerde artan intihar vakaları, meselenin sadece mali bir kriz olmadığını acı bir şekilde gösteriyor. Çünkü sanal bahis-kumar borcu olan birey aslında sadece parayı kaybetmiyor güveni ve özsaygısını da kaybediyor.

#4
Foto - Sanal Kumar bilinçaltını nasıl ele geçiriyor?

Bağımlılıkla mücadele ederken çoğu kişi sadece "irade" ve "mantık" ile hareket etmeye çalışır. Ancak bilinçaltı, mantıktan çok daha güçlüdür. Sorunun kaynağı kadar çözümü de aslında bilinçaltının derinliklerinde gizlidir. Kişi hayatındaki bir travmadan, yalnızlıktan veya değersizlik hissinden kaçmak için kumarın yarattığı o sahte "aksiyon" dünyasına sığınıyor. Bilinçaltı da bu acıyı dindirmek için kumarı bir "ilaç" olarak kodluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler
Gündem

Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler

Yalova’da çocukları canlı kalkan olarak kullana 3 polisi şehit eden DEAŞ hücresine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İsmail Saymaz, hücrenin ..
Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı
Dünya

Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terörist İsrail’in ‘Somaliland’ bölgesini devlet olarak tanımasının ardındaki sinsi planı açıkladı. ..
11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi
Gündem

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 11 yıldır kayıp olan "MH370" uçağının arama çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini duyurdu...
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "2026'da Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi iki katına çıkaracağız" müjdesini duyurdu...
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda meydana gelen şiddetli ..
İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!
Dünya

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!

Küresel sağlık uzmanları, Candida auris olarak bilinen ve kamuoyunda “beyaz benek hastalığı mantarı” adıyla anılan ölümcül bir mantarın düny..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23