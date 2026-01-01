  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin almak istediği savaş uçaklarıyla ilgili korkunç sözler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin almak istediği savaş uçaklarıyla ilgili korkunç sözler

Avustralya Ulusal Üniversitesinden Emeritus Profesör Hugh White'ın F-35 savaş uçaklarına ilişkin sözleri yeniden gündem oldu.

1
#1
Foto - Türkiye'nin almak istediği savaş uçaklarıyla ilgili korkunç sözler

Profesör Hugh White yaptığı açıklamada, "F-35 savaş uçağı aldığınızda yazılım güncellemesi gerekmektedir. Bu korkunç bağımllıktır. Doğrudan ödünleşme anlamına geliyor. Uçağın havalanması için haftada bir kez bunu yapmanız lazım. 'Size bunu sağlamayacağız' delerse o zaman gerçekten çok büyük bir sorunla karşı karşıyasınız demektir" dedi.

#2
Foto - Türkiye'nin almak istediği savaş uçaklarıyla ilgili korkunç sözler

Ünlü profesörün sözlerini yorumlayan savunma analisti Fazıl Altay, "Aldığınız teknolojik ürün F-35'de egemenliğiniz yok. ABD ne isterse onu yaparsınız diyor. Avustralya envanterinde 72 (yazı ile yetmiş iki) adet F-35 var.

#3
Foto - Türkiye'nin almak istediği savaş uçaklarıyla ilgili korkunç sözler

Yani uzanamadıkları ciğer falan değil. F-35'in ciğerini biliyorlar. 5 para etmez diyorlar. Avustralya'daki ahlaklı akademisyenler çıkıp gerçekleri söylüyor, F-35 mundar diyor.

#4
Foto - Türkiye'nin almak istediği savaş uçaklarıyla ilgili korkunç sözler

Hugh White sıradan biri değil. Yurdumuzda bu akademisyenin dediklerini herkes duyup F-35 üzerine olan gerçekleri görmelidir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

F35 lerle İsrail’e ve ABD nin istemediği hiçbir yeri vuramayacağımızı tüm dünya zaten biliyor. Bu ülkeyi yönetenlerde salak değil. Muhtemeldir ki uluslararası dengeler ilişkilerle alakalı bir durum. İnşallah Kaan’ın motorunu kendimiz yapacağız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler
Gündem

Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler

Yalova’da çocukları canlı kalkan olarak kullana 3 polisi şehit eden DEAŞ hücresine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İsmail Saymaz, hücrenin ..
Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı
Dünya

Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terörist İsrail’in ‘Somaliland’ bölgesini devlet olarak tanımasının ardındaki sinsi planı açıkladı. ..
11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi
Gündem

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 11 yıldır kayıp olan "MH370" uçağının arama çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini duyurdu...
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "2026'da Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi iki katına çıkaracağız" müjdesini duyurdu...
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda meydana gelen şiddetli ..
İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!
Dünya

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!

Küresel sağlık uzmanları, Candida auris olarak bilinen ve kamuoyunda “beyaz benek hastalığı mantarı” adıyla anılan ölümcül bir mantarın düny..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23