Türkiye'nin almak istediği savaş uçaklarıyla ilgili korkunç sözler

Profesör Hugh White yaptığı açıklamada, "F-35 savaş uçağı aldığınızda yazılım güncellemesi gerekmektedir. Bu korkunç bağımllıktır. Doğrudan ödünleşme anlamına geliyor. Uçağın havalanması için haftada bir kez bunu yapmanız lazım. 'Size bunu sağlamayacağız' delerse o zaman gerçekten çok büyük bir sorunla karşı karşıyasınız demektir" dedi.