Türkiye'nin almak istediği savaş uçaklarıyla ilgili korkunç sözler

Avustralya Ulusal Üniversitesinden Emeritus Profesör Hugh White'ın F-35 savaş uçaklarına ilişkin sözleri yeniden gündem oldu.
Profesör Hugh White yaptığı açıklamada, "F-35 savaş uçağı aldığınızda yazılım güncellemesi gerekmektedir. Bu korkunç bağımllıktır. Doğrudan ödünleşme anlamına geliyor. Uçağın havalanması için haftada bir kez bunu yapmanız lazım. 'Size bunu sağlamayacağız' delerse o zaman gerçekten çok büyük bir sorunla karşı karşıyasınız demektir" dedi.
Ünlü profesörün sözlerini yorumlayan savunma analisti Fazıl Altay, "Aldığınız teknolojik ürün F-35'de egemenliğiniz yok. ABD ne isterse onu yaparsınız diyor. Avustralya envanterinde 72 (yazı ile yetmiş iki) adet F-35 var.
Yani uzanamadıkları ciğer falan değil. F-35'in ciğerini biliyorlar. 5 para etmez diyorlar. Avustralya'daki ahlaklı akademisyenler çıkıp gerçekleri söylüyor, F-35 mundar diyor.
Hugh White sıradan biri değil. Yurdumuzda bu akademisyenin dediklerini herkes duyup F-35 üzerine olan gerçekleri görmelidir" ifadelerini kullandı.
