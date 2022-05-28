Kuzu ve buzağı güzellik yarışmasında renkli görüntüler!

İki farklı buzağı ırkı ile çiftçileri hayvancılığı ileriye götürmeye teşvik ettiklerini belirten Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, “Fuarımızda üreticilerimizi onurlandırmak ve katkı sağlamak için Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışması düzenledik. İki kategoride buzağı yarışması hazırladık. Bunun birisi Holstein grubu, birisi de Simental grubu. Bu iki gruptan aşağı yukarı 40 kişi başvurdu. 6 Holstein, 6 Simentali biz buraya taşıdık. Burada üreticilerimizden birinci gelene kaşı makinesi, ikinciye süt sağım makinesi, üçüncüye de tekli süt sağım makinesi hediye ettik. Diğer derecelere de birer çeyrek altın hediyesinde bulunup, üreticilerimizi bir nebze olsun bu zor günlerde teşvik etmek, hayvancılığı daha ileri noktalara götürmeyi sağlamak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.