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Hayat-Aktüel
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Kuzu ve buzağı güzellik yarışmasında renkli görüntüler!

2022-05-28 18:48:18
Kuzu ve buzağı güzellik yarışmasında renkli görüntüler!

Aksaray'da düzenlenen güzellik yarışmasında kuzu ve buzağılar birinci olabilmek için yarıştı.

#1
Foto - Aksaray Ziraat Odası tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının son gününde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışması düzenledi.

Aksaray Ziraat Odası tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının son gününde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışması düzenledi.

#2
Foto - Fuar alanında düzenlenen yarışmaya kent genelindeki köy ve beldelerde yaşayan çiftçiler 12 buzağı ve 6 kuzu ile katıldı. Hayvan sahiplerinin özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları kuzu ve buzağılar jüri önünde birincilik için boy gösterdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Önce jüri üyelerine tanıtılan kuzu ve buzağılar daha sonra protokole ve seyircilere tanıtıldı.

Fuar alanında düzenlenen yarışmaya kent genelindeki köy ve beldelerde yaşayan çiftçiler 12 buzağı ve 6 kuzu ile katıldı. Hayvan sahiplerinin özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları kuzu ve buzağılar jüri önünde birincilik için boy gösterdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Önce jüri üyelerine tanıtılan kuzu ve buzağılar daha sonra protokole ve seyircilere tanıtıldı.

#3
Foto - Yarışma alanında adeta podyumda gezermiş gibi gezen kuzu ve buzağılar puanlarla derecelendirildi. Yarışmada 12 buzağıdan 6’sı Simental ırkı ile katılım sağlarken, 6 Holstein buzağı ile 6 Akkaraman ırkı kuzu yer aldı. Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışmasını Holstein ırkı buzağısı ile Nuh Bekar, Simental ırkı buzağısı ile Buket Kızıl ve Akkaraman ırkı kuzu ile Çapan Arık kazandı.

Yarışma alanında adeta podyumda gezermiş gibi gezen kuzu ve buzağılar puanlarla derecelendirildi. Yarışmada 12 buzağıdan 6’sı Simental ırkı ile katılım sağlarken, 6 Holstein buzağı ile 6 Akkaraman ırkı kuzu yer aldı. Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışmasını Holstein ırkı buzağısı ile Nuh Bekar, Simental ırkı buzağısı ile Buket Kızıl ve Akkaraman ırkı kuzu ile Çapan Arık kazandı.

#4
Foto - Koyun sütünün kullanılmasına teşvik amaçlı yarışma düzenlediklerini ve buna uygun hediye verdiklerini anlatan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, “Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışması düzenliyoruz. 20 tane yarışmacı kuzudan 6 tanesini bugün finale taşıdık. Akkaraman ırkının özelliklerini gösteren, damızlık vasfı taşıyan kuzulardan bir eleme gerçekleştirdik. Birinci kazanana süt makinesi, ikincisine kilit sistemi, üçüncüsüne de yem oluğu hediye edeceğiz. Maksadımız koyun sütünün değerlendirilmesi, süt sağımının teşvik edilmesi amacıyla da hediyelerimizi bunlardan seçtik. İnşallah bu yarışmaları geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Koyun sütünün kullanılmasına teşvik amaçlı yarışma düzenlediklerini ve buna uygun hediye verdiklerini anlatan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, “Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışması düzenliyoruz. 20 tane yarışmacı kuzudan 6 tanesini bugün finale taşıdık. Akkaraman ırkının özelliklerini gösteren, damızlık vasfı taşıyan kuzulardan bir eleme gerçekleştirdik. Birinci kazanana süt makinesi, ikincisine kilit sistemi, üçüncüsüne de yem oluğu hediye edeceğiz. Maksadımız koyun sütünün değerlendirilmesi, süt sağımının teşvik edilmesi amacıyla da hediyelerimizi bunlardan seçtik. İnşallah bu yarışmaları geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

#5
Foto - İki farklı buzağı ırkı ile çiftçileri hayvancılığı ileriye götürmeye teşvik ettiklerini belirten Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, “Fuarımızda üreticilerimizi onurlandırmak ve katkı sağlamak için Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışması düzenledik. İki kategoride buzağı yarışması hazırladık. Bunun birisi Holstein grubu, birisi de Simental grubu. Bu iki gruptan aşağı yukarı 40 kişi başvurdu. 6 Holstein, 6 Simentali biz buraya taşıdık. Burada üreticilerimizden birinci gelene kaşı makinesi, ikinciye süt sağım makinesi, üçüncüye de tekli süt sağım makinesi hediye ettik. Diğer derecelere de birer çeyrek altın hediyesinde bulunup, üreticilerimizi bir nebze olsun bu zor günlerde teşvik etmek, hayvancılığı daha ileri noktalara götürmeyi sağlamak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

İki farklı buzağı ırkı ile çiftçileri hayvancılığı ileriye götürmeye teşvik ettiklerini belirten Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, “Fuarımızda üreticilerimizi onurlandırmak ve katkı sağlamak için Kuzu ve Buzağı Güzellik Yarışması düzenledik. İki kategoride buzağı yarışması hazırladık. Bunun birisi Holstein grubu, birisi de Simental grubu. Bu iki gruptan aşağı yukarı 40 kişi başvurdu. 6 Holstein, 6 Simentali biz buraya taşıdık. Burada üreticilerimizden birinci gelene kaşı makinesi, ikinciye süt sağım makinesi, üçüncüye de tekli süt sağım makinesi hediye ettik. Diğer derecelere de birer çeyrek altın hediyesinde bulunup, üreticilerimizi bir nebze olsun bu zor günlerde teşvik etmek, hayvancılığı daha ileri noktalara götürmeyi sağlamak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - 40 yıldır koyunculuğun içinde olduğunu belirten yarışma birincisi Çapan Arık, “Severek zevkle yapıyorum, baba mesleğimdir. Gecemizi gündüzümüze katarak, çok çalışarak bu hayvanlarımızın daha kaliteli olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bu cennet vatan Türkiye’mizi her alanda üreterek, yılmadan, usanmadan layık olduğu en güzel yerlere getireceğiz. Bu yarışmada birinci oldum. Farklı derecelere de girebilirdim. Önemli olan yarışmaktı” ifadelerini kullandı.

40 yıldır koyunculuğun içinde olduğunu belirten yarışma birincisi Çapan Arık, “Severek zevkle yapıyorum, baba mesleğimdir. Gecemizi gündüzümüze katarak, çok çalışarak bu hayvanlarımızın daha kaliteli olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bu cennet vatan Türkiye’mizi her alanda üreterek, yılmadan, usanmadan layık olduğu en güzel yerlere getireceğiz. Bu yarışmada birinci oldum. Farklı derecelere de girebilirdim. Önemli olan yarışmaktı” ifadelerini kullandı.

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