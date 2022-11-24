Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

Zanlının kaçtığı sırada bıraktığı notta yazılanlara dikkat çeken işyeri sahibi Ahmet Danış, yaşadıklarını gazetecilere şöyle anlattı: “Dünkü yaşadığımız olayda kapkaç marifetiyle bir müşterimizin bileziği alarak kaçmasından doğan bir olay. Normal müşteri olarak geldi. Annesine bilezik alacağını söyleyerek bilezik fiyatlarının aralıklarını sordu. 20-25 bin liraya kadar çıktığını söyledim. '8 bin lira civarında bilezik anneme alayım' dedi. Göstermemi istedi. Gösterdim. 'Bunun büyük boyu olsun' dedi. O biraz daha kalın. 'Bakabilir miyim?' dedi. Onu çıkardım. İçerisine isim yazılıp, yazılamayacağını sordu. Yazılmaz ama istiyorsanız olabilir dedim. 'Kredi kartına alabiliyor muyuz' diye sordu. Kredi kartında limit olduğunu söyledi. 'Sonrasında da bunu yapmak zorundayım' dedi ve elindeki kâğıdı bırakarak kaçarak gitti. Kâğıtta, 'Kusura bakma bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli parasını ödeyerek tahsilatı hallederiz.' gibi cümleler yazıyordu. Peşinde koştuğumda, arkadaşlara tutun diye bağırdığım zaman taksici arkadaşlar peşine koştular. Baya uzaklaştıktan sonra bileziği merdivende bırakarak, "Peşimden gelmeyin. Bileziği merdivene bıraktım" diye bağırmış. O sırada orada tamamen tesadüfen bulunan gece bekçisi arkadaşımız olayı anlayınca onlarla beraber, üst yoldan giden dolmuşa bindiğini tahmin ederek, dolmuşun peşine gidiyorlar. Dolmuş durduruluyor ve şahıs indiriliyor. Polis merkezi aranarak yakalandığını söylüyorlar. Polis memurları giderek oradan onu teslim alıp karakola getiriyorlar.”