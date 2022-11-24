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Yaşam
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Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

2022-11-24 18:57:04
Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

Zonguldak’ta annesi için baktığı bileziği “Kusura bakma yapmak zorundayım” diyerek alıp kaçan zanlı, istirahat halindeki mahalle bekçisinin dikkati sayesinde yakalandı.

#1
Foto - Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Kozlu ilçe merkezindeki bir kuyumcuda yaşandı.

#2
Foto - Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

İ.B. isimli şüpheli Ahmet Danış’ın işlettiği kuyumcuya gelerek annesi için bilezik satın almak istediğini söyledi. Danış’ın bilezik modeli göstermesi üzerine şüpheli “Annem biraz kilolu biraz büyüğüne bakabilir miyim?” diyerek daha büyük bir bilezik istedi.

#3
Foto - Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

İşyeri sahibinin daha büyük bir bileziği göstermesi üzerine fiyatını soran İ.B., bileziğin içerisine isim de yazdırmak istedi.

#4
Foto - Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

Fiyatta anlaştıktan sonra kredi kartı ile ödeme yapacağını söyleyen İ.B., işyeri sahibine yönelerek “Kusura bakma yapmak zorundayım” deyip notu tezgaha bıraktı. 8 bin 500 lira değerindeki bileziği de alarak kaçmaya başladı.

#5
Foto - Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

Danış bilezikle kaçan İ.B.’yi tezgahın arkasından yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Danış; işyerinden çıkarak zanlının peşine koşmaya başladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

#6
Foto - Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

Bir taraftan İ.B.’yi yakalamaya çalışan işyeri sahibi diğer taraftan da çevresinden yardım istedi. Zanlı ise merdivenlerden üst sokağa çıktığı sırada bileziği yere bırakarak “Bileziği yere bıraktım benim peşimden gelmeyin” diyerek kaçmaya başladı. Kovalamacayı gören ve istirahatte olduğu öğrenilen çarşı mahalle bekçisi Y.E.B., olayın hırsızlık olduğunu öğrenince hızla aracına bindi. Zanlının dolmuşa binebileceği ihtimali üzerine üst yola çıkan çarşı mahalle bekçisi, karşıdan gelen dolmuşun önünü kesti. Hırsızlık zanlısının dolmuşta olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen zanlı hakkında işlem başlatıldı.

#7
Foto - Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

Zanlının kaçtığı sırada bıraktığı notta yazılanlara dikkat çeken işyeri sahibi Ahmet Danış, yaşadıklarını gazetecilere şöyle anlattı: “Dünkü yaşadığımız olayda kapkaç marifetiyle bir müşterimizin bileziği alarak kaçmasından doğan bir olay. Normal müşteri olarak geldi. Annesine bilezik alacağını söyleyerek bilezik fiyatlarının aralıklarını sordu. 20-25 bin liraya kadar çıktığını söyledim. '8 bin lira civarında bilezik anneme alayım' dedi. Göstermemi istedi. Gösterdim. 'Bunun büyük boyu olsun' dedi. O biraz daha kalın. 'Bakabilir miyim?' dedi. Onu çıkardım. İçerisine isim yazılıp, yazılamayacağını sordu. Yazılmaz ama istiyorsanız olabilir dedim. 'Kredi kartına alabiliyor muyuz' diye sordu. Kredi kartında limit olduğunu söyledi. 'Sonrasında da bunu yapmak zorundayım' dedi ve elindeki kâğıdı bırakarak kaçarak gitti. Kâğıtta, 'Kusura bakma bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli parasını ödeyerek tahsilatı hallederiz.' gibi cümleler yazıyordu. Peşinde koştuğumda, arkadaşlara tutun diye bağırdığım zaman taksici arkadaşlar peşine koştular. Baya uzaklaştıktan sonra bileziği merdivende bırakarak, "Peşimden gelmeyin. Bileziği merdivene bıraktım" diye bağırmış. O sırada orada tamamen tesadüfen bulunan gece bekçisi arkadaşımız olayı anlayınca onlarla beraber, üst yoldan giden dolmuşa bindiğini tahmin ederek, dolmuşun peşine gidiyorlar. Dolmuş durduruluyor ve şahıs indiriliyor. Polis merkezi aranarak yakalandığını söylüyorlar. Polis memurları giderek oradan onu teslim alıp karakola getiriyorlar.”

#8
Foto - Kuyumcuya bu notu bırakıp bileziği çaldı!

Polisin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğünü anlatan işyeri sahibi Ahmet Danış, hırsızlık zanlısından şikayetçi olmadığını belirterek “Son durumu bilmiyorum. Memurlar benden kamera kaydını istediler. Onları teslim edeceğiz bugün. Sorgusu yapıldı. Şikayetçi olmadım ben. Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım” diye konuştu. Hırsızlık zanlısı İ.B. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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