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Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Yeryüzünün en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesi Rusya, sadece orada göreceğiniz karelerle sosyal medyada kullanıcılar arasında paylaşım rekoru kırıyor. İşte kutup ayılarına karşı aldığı çivili önlem ve günlük yaşamdan enteresan anlar...

  • Rusya'nın kuzeydoğusunda yer alan bölgede, beslenmek için yerleşim yerlerine gelen kutup ayılarına karşın ilginç bir önlem aldı.

  • Yiyecek bulmak için pencerelerden giren ayıları durdurmak için ev sahipleri demir parmaklık taktırdı.

  • Rusya'nın kuzeydoğu ucundaki Vrangel Adası'nda ve sadece Rusya'da göreceğiniz ender anlar...

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

  • Kutup ayıları eve girmesin diye bakın ne yaptılar

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