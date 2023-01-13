2023-01-13 16:33:12 Kutsal Ahit Sandığı gerçekten var mı? Kur’anda yer alıyor mu?
Tefsirlerde bu tabutun maddî bir sandık olduğu bildirilmektedir. “Peygamberleri devamla şöyle dedi: 'Onun hükümdarlığının alâmeti, size içinde Rabbinizden bir sekîne ile Mûsâ ve Harun’un manevi mirasından bir bakiyyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetli iseniz bunda, elbette sizin için delil vardır.'” (Bakara, 2/248) mealindeki ayetin tasvirleri de Tabut’un maddî olduğunu göstermektedir.