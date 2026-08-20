  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş... Mini Cooper serisinde ezber bozan gelişme! Bir ilk yaşandı Türkiye'ye yapılan saldırı iki ülkeyi de ilgilendiriyor! Mekke İttifakı üyesi Pakistan'dan Suriye çıkışı Ünlü gazeteci açıkladı: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Flaş gelişme... Milli lokomotif AB’den sertifikayı aldı! Uraloğlu: Artık bütün dünyaya satabilme imkânına sahip olduk İsmail Kartal'ın 'profesör' dediği kişi doktora öğrenci çıktı iddiası: Gözler artık onlarda... Güneş tutulması gökyüzünü değiştirdi! 114 yıl sonra ortaya çıkan görüntü şaşırttı Kimse bunu beklemiyordu, Lukaku şimdi de transferi bitirecek! Bu adam Fener'e alıştı... Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Tırnaklarımızın bakımı her daim hayatımız için çok önemli bir yer işgal eder...

#1
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Tırnaklarınızın uç kısımlardan kat kat soyulmasından ve sık sık kırılmasından şikayetçiyseniz, suçlu törpü yapma şekliniz olabilir! Dermatologlar, tırnak bakımında neredeyse herkesin yaptığı o yaygın hatayı açıkladı.

#2
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

İşte tırnak sağlığını koruyan ve soyulmaları anında durduran doğru törpüleme tekniği...

#3
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Evde manikür yaparken tırnakların uç kısımlarının kat kat ayrılması ve zayıflayarak kırılması oldukça yaygın bir problem. Birçoğumuz bu durumu vitamin eksikliğine veya ojelere bağlasak da dermatologlar, asıl nedenin yanlış törpüleme hareketi olabileceğine dikkat çekiyor.

#4
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Törpüyü tırnak üzerinde testere gibi ileri-geri hareket ettirmek, tırnak ucundaki doğal katmanlara dengesiz bir baskı uygular. Bu sürtünme ve baskı, tırnağın serbest kenarında mikro çatlaklar oluşturur. Sonucunda ise tırnak uçları kısa sürede yaprak yaprak soyulmaya ve en ufak darbede kırılmaya başlar.

#5
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Uzmanlar, törpünün tırnağı biçimlendirmek için hafifçe kullanılması gerektiğini, asla "testereleme" mantığıyla sertçe uygulanmaması gerektiğini vurguluyor.

#6
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Tırnak dokusunu korumak ve uçlardaki soyulmaları önlemek için şu adımlara dikkat edilmeli:

#7
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Tek Yöne Doğru Törpüleyin Törpüyü her zaman tek bir yöne doğru (dıştan merkeze doğru) kaydırın. İleri-geri hareketten kesinlikle kaçının.

#8
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Tırnaklarınızı Yumuşatın Törpüleme veya kesme işleminden önce tırnaklarınızı ılık suda bekleterek veya duş sonrasında yumuşakken şekillendirin.

#9
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Köşeleri Hafifçe Ovalleştirin Tırnakları düz kestikten sonra sivri köşeleri törpüyle hafifçe yuvarlayın. Bu, tırnağın kıyafetlere takılıp kırılmasını engeller.

#10
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın Tırnak diplerindeki etleri kesmek veya geriye itmek enfeksiyon riskini artırır. Bu etler tırnağın koruyucu kalkanıdır.

#11
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Nemlendirmeyi İhmal Etmeyin Törpüleme işlemi bittikten sonra tırnakları ve tırnak etlerini nemlendirici bir krem veya doğal yağla besleyin.

#12
Foto - Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...

Eğer tırnaklarınızda sürekli tekrarlayan renk değişimi, kalınlaşma veya düzelmeyen şekil bozuklukları varsa bir dermatoloji uzmanına danışmanız önerilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesine düzenlediği operasyon, iş yerinde saklanan ce..
Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın
Gündem

Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın

Adana'da Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polis..
Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu
Gündem

Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu

Suriye'de öldürülen bir kadın teröristin kesilen saçlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kadın teröristlere destek için DEM Parti'nin..
Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş
Gündem

Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş

Kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem b..
Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?! Bakan Gürlek operasyonun sebebini açıkladı
Gündem

Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?! Bakan Gürlek operasyonun sebebini açıkladı

Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil olmak üzere çok sayıda kişi göz..
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı! Feth-i kabir işlemi tamamlandı
Gündem

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı! Feth-i kabir işlemi tamamlandı

Adalet Bakanlığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir eşik aşılarak Fet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23