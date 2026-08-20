Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın! Tırnakların kat kat soyulmasının sebebi buymuş...
Tırnaklarımızın bakımı her daim hayatımız için çok önemli bir yer işgal eder...
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Tırnaklarımızın bakımı her daim hayatımız için çok önemli bir yer işgal eder...
Tırnaklarınızın uç kısımlardan kat kat soyulmasından ve sık sık kırılmasından şikayetçiyseniz, suçlu törpü yapma şekliniz olabilir! Dermatologlar, tırnak bakımında neredeyse herkesin yaptığı o yaygın hatayı açıkladı.
İşte tırnak sağlığını koruyan ve soyulmaları anında durduran doğru törpüleme tekniği...
Evde manikür yaparken tırnakların uç kısımlarının kat kat ayrılması ve zayıflayarak kırılması oldukça yaygın bir problem. Birçoğumuz bu durumu vitamin eksikliğine veya ojelere bağlasak da dermatologlar, asıl nedenin yanlış törpüleme hareketi olabileceğine dikkat çekiyor.
Törpüyü tırnak üzerinde testere gibi ileri-geri hareket ettirmek, tırnak ucundaki doğal katmanlara dengesiz bir baskı uygular. Bu sürtünme ve baskı, tırnağın serbest kenarında mikro çatlaklar oluşturur. Sonucunda ise tırnak uçları kısa sürede yaprak yaprak soyulmaya ve en ufak darbede kırılmaya başlar.
Uzmanlar, törpünün tırnağı biçimlendirmek için hafifçe kullanılması gerektiğini, asla "testereleme" mantığıyla sertçe uygulanmaması gerektiğini vurguluyor.
Tırnak dokusunu korumak ve uçlardaki soyulmaları önlemek için şu adımlara dikkat edilmeli:
Tek Yöne Doğru Törpüleyin Törpüyü her zaman tek bir yöne doğru (dıştan merkeze doğru) kaydırın. İleri-geri hareketten kesinlikle kaçının.
Tırnaklarınızı Yumuşatın Törpüleme veya kesme işleminden önce tırnaklarınızı ılık suda bekleterek veya duş sonrasında yumuşakken şekillendirin.
Köşeleri Hafifçe Ovalleştirin Tırnakları düz kestikten sonra sivri köşeleri törpüyle hafifçe yuvarlayın. Bu, tırnağın kıyafetlere takılıp kırılmasını engeller.
Kütiküllere (Tırnak Etlerine) Dokunmayın Tırnak diplerindeki etleri kesmek veya geriye itmek enfeksiyon riskini artırır. Bu etler tırnağın koruyucu kalkanıdır.
Nemlendirmeyi İhmal Etmeyin Törpüleme işlemi bittikten sonra tırnakları ve tırnak etlerini nemlendirici bir krem veya doğal yağla besleyin.
Eğer tırnaklarınızda sürekli tekrarlayan renk değişimi, kalınlaşma veya düzelmeyen şekil bozuklukları varsa bir dermatoloji uzmanına danışmanız önerilir.
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