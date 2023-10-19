Kütahya'da bulundu! Böylesi ilk kez görüldü!

Ben yaklaşık 50 yıldır mantar toplamaya giderim, ama böyle ilginç bir mantar bulmamıştım" dedi. Çift başlı melki mantarının neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı uzmanlar bunun genetik bir mutasyondan kaynaklandığını düşünüyor.