  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hasadın son günleri! Kilosu 50 lira siparişlere yetişemiyorlar

Sırt bölgesinde kemik ağrısı varsa bu belirtilere dikkat edin!

Salah'tan beklenen ama geç gelen Filistin çağrısı! Dünya liderlerine seslendi...

Hamsinin faydaları lezzetinden fazla çıktı! O hastalıklara kalkan oluşturuyormuş

Bu İngilizlerden hakikaten korkulur... Altay Bayındır sürprizi! İngilizler ilk maçını duyurdu:

6 senede tamamlandı, görenler şaşkın! Sultanların DNA analiziyle heykellerini yaptı

Türk savunma sanayisi rekora koşuyor: 'Anlaşma tamam' diyerek duyuruldu

Petrol devinden Türkiye kararı! 'Anlaşma tamam' diyerek duyuruldu

Uzman isimden önemli tavsiyeler! Bu yöntemle kemik erimesine 'dur' deyin

Otomobil sahipleri dikkat, bunu yapan yanar! Cezası tam 29 bin TL
Doğa
4
Kütahya'da bulundu! Böylesi ilk kez görüldü!

2023-10-19 10:46:53
Kütahya'da bulundu! Böylesi ilk kez görüldü!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Köprücek köyü yakınlarında bulunan mantar hayrete düşürdü.

#1
Foto - Kütahya'da bulundu! Böylesi ilk kez görüldü!

Mantarı bulan Yakup Çelebi, yaklaşık 50 yıldır mantar topladığını ancak böyle ilginç bir mantar bulmadığını söyledi.

#2
Foto - Kütahya'da bulundu! Böylesi ilk kez görüldü!

Çelebi, "Bölgemizde melki mantarı çokça bulunmaya başladı, ancak yenilebilir 'melki' adı verilen bu tür mantar üzerinden ikinci mantar çıkması ilk kez görüyorum. Bu mantarlar bazı yerlerde melki adı verilirken bazı bölgelerde de kanlıca adı veriliyor.

#3
Foto - Kütahya'da bulundu! Böylesi ilk kez görüldü!

Ben yaklaşık 50 yıldır mantar toplamaya giderim, ama böyle ilginç bir mantar bulmamıştım" dedi. Çift başlı melki mantarının neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı uzmanlar bunun genetik bir mutasyondan kaynaklandığını düşünüyor.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ açıklaması: Hamdolsun bu da hâsıl oldu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ açıklaması: Hamdolsun bu da hâsıl oldu

Sosyal medyada Cübbeli Ahmet Hoca ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında tartışma çıktı.
ABD'den petrol ve doğal gaz açıklaması! Dünyanın en zengin yataklarına sahip ülkenin yasağı kalktı
Ekonomi

ABD'den petrol ve doğal gaz açıklaması! Dünyanın en zengin yataklarına sahip ülkenin yasağı kalktı

ABD yönetimi, Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğa..
Bıçak kemiğe dayandı!
Medya

Bıçak kemiğe dayandı!

Akit TV canlı yayınında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırıs..
Son dakika... Türkiye ile İran arasında kritik temas
Gündem

Son dakika... Türkiye ile İran arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abd..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e savaş gemisi gönderen ABD'nin BMGK kararına tepki göstererek, "İyice etkisizleşen Birleşmiş Mil..
Şenocak'tan Biden'a tepki: İhtiyar dinsiz bunadığından hatırlayamıyorsun
Gündem

Şenocak'tan Biden'a tepki: İhtiyar dinsiz bunadığından hatırlayamıyorsun

İsrail'e giden ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında siyonistlere arka çıkarak, mazlum Filistinlileri suçlu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23