2024-05-23 09:19:25 Kuş gribi inekten insana sıçradı!
ABD'de kuş gribi ikinci kez inekten insana sıçradı. İkinci vaka ilk vakadan birkaç hafta sonra geldi.
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ABD'de kuş gribi ikinci kez inekten insana sıçradı. İkinci vaka ilk vakadan birkaç hafta sonra geldi.
Yetkililere göre, H5N1 adı verilen virüsle enfekte olan her iki kişi de (birincisi Teksas'ta, ikincisi Michigan'da) yalnızca küçük semptomlar gösteren ve iyileşen süt çiftliği işçileriydi.
İkinci enfeksiyona rağmen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), halk için risk değerlendirmesinin "düşük" kaldığını ancak daha fazla vaka beklediğini öne sürdü.
CDC, "Enfekte ineklerden alınan çiğ sütteki yüksek virüs seviyeleri ve bu virüsün süt ineklerindeki yayılma boyutu göz önüne alındığında, benzer ek insan vakalarının tespit edilebileceğini" söyledi. ABD’de geçen aylarda süt ineklerinde kuş gribi tespit edilmiş, bir çiftlikteki kedilerin çiğ süt içmesi sonucu kedilerin öldüğü belirtilmiş ve çiftlikte çalışan bir kişiyi bulaştığı bildirilmişti.
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