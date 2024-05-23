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Dünya
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Kuş gribi inekten insana sıçradı!

2024-05-23 09:19:25
Kuş gribi inekten insana sıçradı!

ABD'de kuş gribi ikinci kez inekten insana sıçradı. İkinci vaka ilk vakadan birkaç hafta sonra geldi.

#1
Foto - Kuş gribi inekten insana sıçradı!

Yetkililere göre, H5N1 adı verilen virüsle enfekte olan her iki kişi de (birincisi Teksas'ta, ikincisi Michigan'da) yalnızca küçük semptomlar gösteren ve iyileşen süt çiftliği işçileriydi.

#2
Foto - Kuş gribi inekten insana sıçradı!

İkinci enfeksiyona rağmen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), halk için risk değerlendirmesinin "düşük" kaldığını ancak daha fazla vaka beklediğini öne sürdü.

#3
Foto - Kuş gribi inekten insana sıçradı!

CDC, "Enfekte ineklerden alınan çiğ sütteki yüksek virüs seviyeleri ve bu virüsün süt ineklerindeki yayılma boyutu göz önüne alındığında, benzer ek insan vakalarının tespit edilebileceğini" söyledi. ABD’de geçen aylarda süt ineklerinde kuş gribi tespit edilmiş, bir çiftlikteki kedilerin çiğ süt içmesi sonucu kedilerin öldüğü belirtilmiş ve çiftlikte çalışan bir kişiyi bulaştığı bildirilmişti.

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