Kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni memur maaşları
Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zamlarına çevrildi. TÜİK'in 5 Ocak'ta ilan edeceği aralık enflasyonu ile 6 aylık zam oranları kesinleşecek. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11,20, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 17,55 zam görünüyor; yıllık enflasyonun yüzde 31-33 bandında gelmesi halinde artışların emeklilerde yüzde 12,28-14, memurlarda ise yüzde 18,70-20,51 aralığında olması bekleniyor.