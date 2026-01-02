Kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni memur maaşları

Yüzde 18,70'lik artış senaryosuna göre bazı unvanlarda öne çıkan rakamlar şöyle: Şube Müdürü 76 bin 659 TL'den 90 bin 994 TL'ye Memur 52 bin 617 TL'den 62 bin 456 TL'ye Uzman Öğretmen 67 bin 766 TL'ye 80 bin 438 TL'ye Öğretmen 61 bin 146 TL'den 72 bin 580 TL'ye Başkomiser 74 bin 490 TL'den88 bin 420 TL'ye Polis Memuru 68 bin 84 TL'den 80 bin 816 TL'ye Uzman Doktor 126 bin 119 TL'den 149 bin 703 TL'ye Hemşire 61 bin 759 TL'den 73 bin 308 bin TL'ye Mühendis 78 Bin 200 TL'den 92 bin 823 TL'ye Teknisyen 54 bin 547 TL'den 64 Bin 747 TL'ye Profesör 111 bin 348 TL'den 132 bin 170 TL'ye Araştırma Görevlisi 73 bin 792 TL'den 87 bin 591 TL'ye Vaiz 63 bin 916 TL'den 75 bin 868 TL'ye Avukat 73 bin 515 TL'den 87 bin 262 TL'ye