Flaş gelişme: Mehmet Ali Aydınlar çekilecek mi? 2013 yılında Aziz Yıldırım'a kaybeden isimdi...

Mehmet Ali Aydınlar çekilecek mi? 2013 yılında Aziz Yıldırım'a kaybeden isimdi...
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi gitgide kızışıyor...
Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihinde sandığa gidecek ve yeni başkanını seçecek. Başkanlığa adaylığını açıklayıp açıklayamacağı merak edilen Mehmet Ali Aydınlar'dan konuya dair net bir açıklama geldi.
Fenerbahçe seçime gidiyor...Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet bardağı taşıran son damla olmuş ve yönetim radikal kararlar almıştı. Teknik direktör Tedesco ile yollar ayrılmış ve seçim kararı alınmıştı.
Sadettin Saran'ın başkanlığa aday olmayacağını açıklamasının ardından ise gözler yeni başkan adaylarına çevrilmişti.
2013 yılında Aziz Yıldırım'a kaybeden Mehmet Ali Aydınlar'ın ise Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı net olarak bilinmiyordu. Ancak arka planda Aydınlar'ın bir seçim hazırlığı içinde olduğu da biliniyordu.
Mehmet Aydınlar cephesinden beklenen açıklama nihayet geldi. Aydınlar, Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olacak. Başkanlık için son noktayı koyan Mehmet Ali Aydınlar'ın dün gece kendisine yöneltile soruya şu açıklamayı yaptığı iddia edildi:
-Adaylıktan çekilmiyorum. Kimseyle sorunum yok, Fenerbahçe’ye hizmet için geliyoruz.
