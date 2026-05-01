Iğdır'da 12 yaşındaki çocuk katil oldu! Şaka pahalıya patladı!
Iğdır'da H.A. (12) isimli çocuk, silahla arkadaşlarına şaka yaptığı sırada silah patladı. Olay sırasında ağır yaralan Berat Irmak (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
iddiaya göre, Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan H.A. (12), evden getirdiği silahla arkadaşlarına şaka yaptı.
Dolu olan silahın patlaması sonucu merminin isabet ettiği Berat Irmak (13) ağır yaralandı.
BERAT KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen 112 Acil ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köyde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Olay sonrası H.A.’nın babası E.A. gözaltına alındı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23