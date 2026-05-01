  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Iğdır'da 12 yaşındaki çocuk katil oldu! Şaka pahalıya patladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Iğdır'da 12 yaşındaki çocuk katil oldu! Şaka pahalıya patladı!

Iğdır'da H.A. (12) isimli çocuk, silahla arkadaşlarına şaka yaptığı sırada silah patladı. Olay sırasında ağır yaralan Berat Irmak (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

iddiaya göre, Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan H.A. (12), evden getirdiği silahla arkadaşlarına şaka yaptı.

Dolu olan silahın patlaması sonucu merminin isabet ettiği Berat Irmak (13) ağır yaralandı.

BERAT KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen 112 Acil ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köyde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Olay sonrası H.A.’nın babası E.A. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Hâlâ bir düzelme yok, akıllanma yok. Sanki olmayacak da ....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23