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Medya
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Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

2023-08-18 21:59:38
Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

ATV'nin beğeniyle takip edilen dönem dizisi Kuruluş Osman'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

#1
Foto - Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı ATV’nin uzun soluklu tarihi dizisi ‘Kuruluş Osman’dan 5. sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

#2
Foto - Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

TRT 1’de yayımlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin devamı niteliğindeki atv’nin uzun soluklu tarihi dizisi ‘Kuruluş Osman’ın 5. sezon hazırlıkları devam ediyor.

#3
Foto - Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

Netflix’in yeni filmi ‘Berber’ için sete çıkan Burak Özçivit’in yanı sıra; Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Çağrı Şensoy’un başrolünde yer aldığı ‘Kuruluş Osman’dan yeni sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Müzisyen kimliğiyle de bilinen ünlü isim dizinin ilk bölümünden beri vardı.

#4
Foto - Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın kaleme aldığı ‘Kuruluş Osman’, 14 Haziran 2023’te 130. bölümüyle 4. sezon arasına girmişti.

#5
Foto - Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

5. sezon merakla beklenen dizinin ne zaman başlayacağı merakını korurken, ilk gelen detay ayrılık haberi oldu.

#6
Foto - Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre;“Kuruluş Osman”ın ilk bölümünden beri seyirci karşısına çıkan ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Ayşe Hatun’u Açelya Özcan‘ın ekibe veda edeceği öğrenildi.

#7
Foto - Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı

Müzisyen yönüyle de bilinen Açelya Özcan Pakistanlı ünlü oyuncu ve müzisyen Imran Abbas‘la yakın zamanda Urduca bir şarkıya düet yapmıştı.

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