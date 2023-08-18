2023-08-18 21:59:38 Kuruluş Osman'da şok eden veda! Diziden ayrıldı
ATV'nin beğeniyle takip edilen dönem dizisi Kuruluş Osman'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Yunan korgeneralden Atina'yı sallayan Türkiye itirafı: Orada hükümet değişse bile Ankara'yı çıkaramazlar
ATV'nin beğeniyle takip edilen dönem dizisi Kuruluş Osman'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı ATV’nin uzun soluklu tarihi dizisi ‘Kuruluş Osman’dan 5. sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.
TRT 1’de yayımlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin devamı niteliğindeki atv’nin uzun soluklu tarihi dizisi ‘Kuruluş Osman’ın 5. sezon hazırlıkları devam ediyor.
Netflix’in yeni filmi ‘Berber’ için sete çıkan Burak Özçivit’in yanı sıra; Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Çağrı Şensoy’un başrolünde yer aldığı ‘Kuruluş Osman’dan yeni sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Müzisyen kimliğiyle de bilinen ünlü isim dizinin ilk bölümünden beri vardı.
Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın kaleme aldığı ‘Kuruluş Osman’, 14 Haziran 2023’te 130. bölümüyle 4. sezon arasına girmişti.
5. sezon merakla beklenen dizinin ne zaman başlayacağı merakını korurken, ilk gelen detay ayrılık haberi oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre;“Kuruluş Osman”ın ilk bölümünden beri seyirci karşısına çıkan ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Ayşe Hatun’u Açelya Özcan‘ın ekibe veda edeceği öğrenildi.
Müzisyen yönüyle de bilinen Açelya Özcan Pakistanlı ünlü oyuncu ve müzisyen Imran Abbas‘la yakın zamanda Urduca bir şarkıya düet yapmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23