Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

ORHAN BEY, OSMANLI DEVLETİ'Nİ CİHANA İLAN EDİYOR! 11.Bölüm Özeti Bursa'nın fethinin ardından yalnızca bir şehir değil, bir devlet aklı inşa edilirken; Orhan Bey'in yükselişi dost kadar düşmanı da büyütüyor. Bu büyük kırılmanın en önemli aktörlerinden biri ise Karesi Beyliği'nin kudretli ismi Demirhan Bey oluyor. Stratejik zekâsı ve hırsıyla öne çıkacak Demirhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ hayat verecek. Orhan Bey'in önlenemez yükselişinden en rahatsız olan isimlerin başında gelen Demirhan Bey, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya hiç niyetli değildir.