Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Orhan bu akşam yayınlanacak on birinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren yeni bölümde, tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edilecek. Sultanlık ilanıyla birlikte devlette yeni bir nizam kurulurken, göndere çekilen yeni sancak dosta güven düşmana korku salacak. İktidar savaşlarının kızıştığı hikayede, dengeler tamamen altüst olacak.

#1
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

ORHAN BEY, OSMANLI DEVLETİ'Nİ CİHANA İLAN EDİYOR! 11.Bölüm Özeti Bursa'nın fethinin ardından yalnızca bir şehir değil, bir devlet aklı inşa edilirken; Orhan Bey'in yükselişi dost kadar düşmanı da büyütüyor. Bu büyük kırılmanın en önemli aktörlerinden biri ise Karesi Beyliği'nin kudretli ismi Demirhan Bey oluyor. Stratejik zekâsı ve hırsıyla öne çıkacak Demirhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ hayat verecek. Orhan Bey'in önlenemez yükselişinden en rahatsız olan isimlerin başında gelen Demirhan Bey, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya hiç niyetli değildir.

#2
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

BURSA TÜRK'E YAR OLDU: ORHAN BEY KÖK SALIYOR Orhan Bey, fethettiği Bursa'da kalıcı olmak için hazırlıklara başlar. Ancak bu zafer, uçlardaki tüm dengeleri altüst eder. Orhan Bey'in önlenemez yükselişi, beylikler arasında büyük bir infiale yol açarken; en büyük rahatsızlık Karesi Beyi Demirhan Han cephesinde yaşanır. Demirhan, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya niyetli değildir.

#3
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

ŞER İTTİFAKI KURULUYOR: HEDEF ASPORÇA Bursa'yı fetheden Orhan Bey'e karşı düşmanlar güçlerini birleştirir. Mabedciler, Demirhan ve Temurtaş, Orhan Bey'i Bizans'la karşı karşıya getirecek karanlık bir plan kurar: Asporça öldürülecek, suç Orhan Bey'in üzerine yıkılacaktır. Bu kirli ittifak nelere sebep olacaktır? Asporça'nın hedef alınması, Orhan ile Bizans arasında yeni bir savaşın fitilini mi ateşleyecektir?

#4
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

HALİME VE DURSUN: SEVDA MI, SOY MU? Halime, Dursun'a duygularının karşılıklı olduğunu açıkça ilan eder. Ancak Dursun için hesap günü yaklaşmaktadır. Ağabeyi Demirhan'ın gelişiyle köşeye sıkışan Dursun'un sırrı açığa çıkacak mıdır? Orhan Bey ve Halime, Dursun'un bir Karesi şehzadesi olduğunu öğrenecek midir? Yalanlar ve sırlarla örülü bu sevdanın sonu nereye varacaktır?

#5
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

FATMA VE FLAVİUS: İMKÂNSIZ AŞKIN KIRILMA ANI Fatma Hatun, Akçora sandığı adamın aslında Flavius olduğunu öğrenir. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fatma, öfkeyle obanın ortasında Yiğit'in sözlüsü olduğunu ilan eder. Bu sözler Flavius'u nasıl bir karanlığa sürükleyecektir? İmkânsız sevda tamamen mi sona erecek, yoksa kader yeni bir yol mu açacaktır?

#6
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

TEMURTAŞ'IN OYUNU, ŞAHİNŞAH'IN HAMLESİ Temurtaş'la irtibat hâlinde olan Şahinşah Bey ve Avcı, İlhanlı valisinin gerçek niyetini sorgulamaya başlar. Kullanılmaya niyetleri yoktur. Şahinşah Bey, Temurtaş'ın oyununa karşı nasıl bir hamle yapacaktır?

#7
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

SULTANLIK İLANI: UÇLARDA YENİ BİR ÇAĞ Orhan Bey, büyüdükçe düşmanlarının da büyüdüğünün farkındadır. Artık yalnızca bir bey değil, devlet olduklarını ilan eder. Temurtaş adına hadsizlik eden elçinin kellesini alan Orhan Bey, sultanlığını tüm uçlara duyurur. Bu hamleyle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uçlarda yeni bir çağ başlar.

#8
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

Yeni bölümden sahneler...

#9
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

Yeni bölümden sahneler...

#10
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

Yeni bölümden sahneler...

#11
Foto - Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!

Yeni bölümden sahneler...


