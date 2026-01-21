Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor!
Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Orhan bu akşam yayınlanacak on birinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren yeni bölümde, tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edilecek. Sultanlık ilanıyla birlikte devlette yeni bir nizam kurulurken, göndere çekilen yeni sancak dosta güven düşmana korku salacak. İktidar savaşlarının kızıştığı hikayede, dengeler tamamen altüst olacak.