Dikkat çeken karar! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Abdullah Gül, herkesi ters köşe yaptı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslami Araştırmalar Merkezi Mütevelli Heyeti toplantısına katılmak üzere İngiltere'ye çıkarma yaparak uluslararası çevrelerin dikkatini üzerine çekti. Balliol College'da düzenlenen Global Orders Programme kapsamındaki etkinlikte araştırmacılarla bir araya gelen Gül, küresel eğilimler ile Türkiye'nin rolünü Orta Doğu ve İran ekseninde değerlendirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yorumları kapatması ise kamuoyunda en çok konuşulan detaylardan biri oldu.