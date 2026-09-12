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Dikkat çeken karar! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Abdullah Gül, herkesi ters köşe yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dikkat çeken karar! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Abdullah Gül, herkesi ters köşe yaptı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslami Araştırmalar Merkezi Mütevelli Heyeti toplantısına katılmak üzere İngiltere'ye çıkarma yaparak uluslararası çevrelerin dikkatini üzerine çekti. Balliol College'da düzenlenen Global Orders Programme kapsamındaki etkinlikte araştırmacılarla bir araya gelen Gül, küresel eğilimler ile Türkiye'nin rolünü Orta Doğu ve İran ekseninde değerlendirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yorumları kapatması ise kamuoyunda en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

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Foto - Dikkat çeken karar! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Abdullah Gül, herkesi ters köşe yaptı

Abdullah Gül, İngiltere ziyareti kapsamında Oxford'da önemli temaslarda bulundu. Gül, Oxford İslami Araştırmalar Merkezi'ndeki toplantının yanı sıra araştırmacılarla düzenlenen ayrı bir buluşmaya katıldı. Öte yandan Abdullah Gül'ün açıklamasında yorumları kapatması da dikkat çekti.

#2
Foto - Dikkat çeken karar! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Abdullah Gül, herkesi ters köşe yaptı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslami Araştırmalar Merkezi Mütevelli Heyeti toplantısı nedeniyle İngiltere'yi ziyaret ettiğini açıkladı. Gül, merkezin yıllar içerisinde önemini ve etkisini artırmaya devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abdullah Gül açıklamasında: "Oxford İslami Araştırmalar Merkezi Mütevelli Heyeti toplantısı vesilesiyle Birleşik Krallık'ı ziyaret ediyorum. Merkezin öneminin ve etkisinin yıllar içinde artmaya devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Dikkat çeken karar! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Abdullah Gül, herkesi ters köşe yaptı

Gül'ün İngiltere programı Mütevelli Heyeti toplantısıyla sınırlı kalmadı. 11. Cumhurbaşkanı, Oxford'daki araştırmacılarla ayrı bir toplantıya da katıldı. Buluşma, Balliol College'da Global Orders Programme tarafından düzenlendi.

#4
Foto - Dikkat çeken karar! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Abdullah Gül, herkesi ters köşe yaptı

Gül, araştırmacılarla yaptığı toplantıda ele alınan konuları da aktararak şu ifadeleri kullandı: "Oxford'da araştırmacılarla ayrı bir toplantıya katılmaktan da memnuniyet duydum. Balliol College'da Global Orders Programme tarafından düzenlenen bu etkinlikte küresel eğilimleri ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünü, özellikle Orta Doğu ve İran bağlamında ele aldık."

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Foto - Dikkat çeken karar! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Abdullah Gül, herkesi ters köşe yaptı

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