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Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi
Dünya
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Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

2023-07-15 09:29:22
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

#1
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 537’ye geriledi.

#2
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 62 azaldı.

#3
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Perşembe gününü 81,36 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,63 dolar seviyesinde tamamladı.

#4
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 75,27 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 76,89 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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