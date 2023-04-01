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Ekonomi
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Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

2023-04-01 09:35:00
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

#1
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Mart haftasında önceki haftaya göre 1 adet azalarak 592'ye düştü.

#2
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 59 adet arttı.

#3
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Perşembe gününü 78,60 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı.

#4
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 75,67 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 74,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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