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Ekonomi
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Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

2022-11-05 09:31:32
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.

#1
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ekim-4 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 3 adet artışla 613'e yükseldi.

#2
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 163 adet artış gösterdi.

#3
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Perşembe gününü 94,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 98,57 dolar seviyesinde tamamladı.

#4
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 92,61 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 88,17 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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