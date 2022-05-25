Kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları… Canlı hayvan kilo fiyatı

Kurban Bayramı yaklaştıkça 2022 kurbanlık fiyatları araştırılıyor. Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan biridir ve İslam’ın beş şartından biri olan kurban ibadetinin yerine getirildiği kutlu bir zaman dilimidir. Kurban Bayramının yaklaşıyor olması hasebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından bir hayli araştırılıyor. Peki kurban fiyatları ne kadar? Bu sene kurban kaçtan satılıyor? canlı büyükbaş hayvan fiyatı ne kadar? büyükbaş kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar?