Kurban Bayramı'nda ‘acemi' kasaplara uyarı

Kurban Bayramı'nda hastanelerin acilinde kesi yaralanmalarından dolayı yüzde 10 ile 15 civarında artış yaşandığını söyleyen İpek, “Kurban Bayramı'nı sevinçli bir şekilde geçirmeliyiz. Ama maalesef bazen aksilikler bayramda büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Özellikle işin ehli olmayan kişiler tarafından kesilen kurbanlar maalesef büyük patolojilere yol açabiliyor. Aynı zamanda hastanelerin acillerindeki yük de artmış oluyor. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor; kurban kesimini işin ehli yaptığı zaman yüzde 90'ında problem çıkmıyor. Kurban döneminde başvuran hastalar içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde çoğunun kasap olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu işi normal hayatında yapmayan insanlar genellikle bize başvurmaktadır. Eline bıçağı alan maalesef kasap değildir. Kurban kesimi, bu işi meslek olarak yapabilen kişiler tarafından gerçekleştirilmeli. Bu şekilde yapılırsa gerçekten travma sayısı çok azalacaktır. Kurban Bayramında travma bölümüne başvuran hasta sayısında yaklaşık yüzde 10 ile 15 civarında bir artış oluyor. Ama bu iş gerçekten ehil kişiler tarafından yapıldığı takdirde bize başvuran hasta sayısı da çok azalacaktır. Maalesef bu durumlar için çok fazla bütçe de ayrılmaktadır. Örneğin bir kesi olduktan sonra bu sadece basit bir kesi olmayabiliyor. Bazen bir tendon kesisi oluyor. Bazen kesilerden sonra büyük ameliyatlar geçiriyor hastalar. Bu ampütasyona kadar da gidebiliyor. Onun için işi ehline bırakmak lazım” dedi.