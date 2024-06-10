2024-06-10 11:39:01 Kurban Bayramı'nda ‘acemi' kasaplara uyarı
Acil Tıp Uzmanı Dr. Mustafa İpek, bir Kurban Bayramı klasiği haline gelen, sonu acil serviste biten ‘acemi kasap' yaralanmalarıyla ilgili uyarılarda bulunarak, “Bazen kesilerden sonra büyük ameliyatlar geçiriyor hastalar. Bu, ampütasyona kadar da gidebiliyor. Onun için işi ehline bırakmak lazım” dedi. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Doktor Mustafa İpek, kurbanlıkların kesimi sırasında basit bir cilt kesisinden hayati damarlara zarar verecek ya da ampütasyona kadar yol açabilecek ciddi yaralanmalar yaşanabileceğini belirterek, Kurban Bayramı'nda karşılaşılabilecek olası yaralanmalara karşı vatandaşları uyardı.