Kuraklık Tunca Nehri'ni vurdu

Yağmur mevsiminin gelmesine rağmen istenilen yağışların olmadığını vurgulayan Edirneli vatandaşlardan Mustafa Önder, Tunca Nehri’nin kuruma noktasına geldiğini ifade ederek, “Kuraklıktan dolayı odun parçaları ve adacıklar su yüzeyini kaplamış durumda. Ördekler bile kendilerine yeterince su bulamamaktadır. Eskiden böyle değildi. Daha önce yaklaşık 3 metre su varken şuanda 60 santime kadar düştü. En son 30-40- yıl önce bu kuraklığı yaşamıştık. Nehrimiz içler acısı durumda. Balıklarımız bile ölüyor ve karaya vuruyor. Su içindeki kayık bile yürüyemez oldu. Bu tarif edilemeyecek bir kuraklık” diye konuştu.