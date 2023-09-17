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Kuraklık en çok onları etkiledi

2023-09-17 16:33:06
Kuraklık en çok onları etkiledi

Kırklareli'nde aşırı sıcaklar ve kuraklıktan etkilenen erken ekim ayçiçeğinin hasadı devam ediyor.

#1
Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Kırklareli'nde hasadın yüzde 30'u tamamlandı.

#2
Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, etkili olan aşırı sıcak ve kuraklık dolayısıyla ayçiçeğinde verim düşüşü saptandığını söyledi.

#3
Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

Kentte yaklaşık 250 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini dile getiren Şaylan, "Bu sene aşırı sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan ayçiçeğindeki verim düşüşü gerçekten biz üreticileri hem düşündürüyor hem ürkütüyor." diye konuştu.

#4
Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

Şaylan, üreticilerin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

#5
Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

Ayçiçeğinde verimle birlikte yağ oranının da düştüğünü ifade eden Şaylan, "Ayçiçeğinde yağ oranları yüzde 37-38 gibi geliyor. Bu da üründeki fiyatları aşağıya çekiyor. Üreticilerimiz ayçiçeği hasadına devam ediyor. Hasadın yaklaşık yüzde 30'u tamamlandı. Bu hasat edilenler erken ekim ayçiçekleri, yani iyi olanlar. Daha sonra ekilen ayçiçeklerinde verim de yağ oranı da düşecek." dedi.

#6
Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

#7
Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

#8
Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

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Foto - Kuraklık en çok onları etkiledi

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