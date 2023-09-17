Kuraklık en çok onları etkiledi

Ayçiçeğinde verimle birlikte yağ oranının da düştüğünü ifade eden Şaylan, "Ayçiçeğinde yağ oranları yüzde 37-38 gibi geliyor. Bu da üründeki fiyatları aşağıya çekiyor. Üreticilerimiz ayçiçeği hasadına devam ediyor. Hasadın yaklaşık yüzde 30'u tamamlandı. Bu hasat edilenler erken ekim ayçiçekleri, yani iyi olanlar. Daha sonra ekilen ayçiçeklerinde verim de yağ oranı da düşecek." dedi.