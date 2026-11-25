“ONUN YERİNE BENİM TUTUKLANMAM GEREKİYOR” "Haluk Levent, "Yeliz Kaya benim asistanımdır. Tutuklandığı gün ben Hatay’da, Samandağ’da sörf merkezini açıyordum. Direkt avukatıyla da görüştüm. Hesapların benim tarafımdan kullanıldığını zaten lütfen ifade etsin, dedim. Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını söylemişti kızımız. Sonra tabii ki Şile Belediyesi dosyasında tutuklandı. Yani bu gizli saklı bir bilgi değil Sayın Hakim. 29 Mart 2025 tarihinde Ahbap Derneği’ni denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine de Yeliz Kaya hesaplarının tarafımdan kullanıldığını, hatta 4 Nisan 2026 tarihinde Maltepe Vergi Dairesi’ne bizzat giderek Yeliz Kaya’nın hesaplarının tarafımdan kullanıldığını açıkladım. Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım. Bunlar banka tarafından da mesela Ataşehir Halk Bankası Müdürlüğü, hatta evrakı da vardır, ileteceğiz mahkemenize, hani Yeliz Kaya hesapları benim tarafımdan kullanılıyor diye. Bu nedenle Yeliz Kaya’nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. O bizim kızımızdır. Yani hiçbir suçu da yoktur diye düşünüyorum. Eğer tutuklu olarak hala yüce mahkemenizin bu dosyada bu hesaplardan dolayı tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır." dedi.