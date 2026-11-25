İlk olarak 2021 yılında tanıtılan ve bugüne kadar yaklaşık 600 test ile eğitim uçuşu gerçekleştiren KIZILELMA'nın, ağırlıklı olarak istihbarat toplama ve sınırlı saldırı görevlerinde kullanılan geleneksel İHA konseptinden köklü bir kopuşu simgelediği belirtildi. İsrail basını, KIZILELMA'nın hava-hava muharebeleri ve derin darbe operasyonları dahil olmak üzere insanlı savaş uçaklarının görevlerini üstlenmek üzere tasarlandığını ve havacılıkta yeni bir çağ başlattığını yazdı.