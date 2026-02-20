Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı

Uzmanlara göre bu kabiliyet, Türk SİHA’larını yalnızca teknik olarak değil, stratejik bir güç çarpanı haline getiriyor. Türk savunma sanayiinin sahada kendini kanıtlayan bu sistemleri, önümüzdeki dönemde de farklı coğrafyalarda ve uluslararası görevlerde adından söz ettirmeye devam edecek.