Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı
Türk savunma sanayiinin göz bebeği SİHA’lar, en zorlu iklim koşullarında sergiledikleri performansla askeri doktrinleri yeniden yazdırıyor. Bayraktar TB3 karlı hava şartlarında TCG Anadolu'nun güvertesine tam otomatik iniş yaparak bir ilki başarırken, TB2’nin çöl fırtınalarındaki kesintisiz uçuşu uluslararası gözlemcilerden tam not aldı. Operasyonel esnekliğiyle stratejik bir güç çarpanına dönüşen bu teknolojiler, Türkiye'yi her türlü coğrafyada "oyun kurucu" pozisyonuna taşıyor.