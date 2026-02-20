  • İSTANBUL
Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı

Türk savunma sanayiinin göz bebeği SİHA’lar, en zorlu iklim koşullarında sergiledikleri performansla askeri doktrinleri yeniden yazdırıyor. Bayraktar TB3 karlı hava şartlarında TCG Anadolu'nun güvertesine tam otomatik iniş yaparak bir ilki başarırken, TB2’nin çöl fırtınalarındaki kesintisiz uçuşu uluslararası gözlemcilerden tam not aldı. Operasyonel esnekliğiyle stratejik bir güç çarpanına dönüşen bu teknolojiler, Türkiye'yi her türlü coğrafyada "oyun kurucu" pozisyonuna taşıyor.

1
#1
Foto - Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı

Yeni nesil deniz konuşlu SİHA olarak geliştirilen Bayraktar TB-3, bir NATO tatbikatı kapsamında karlı hava koşullarında önemli bir eşiği geride bıraktı. TB-3, kısa pistli gemi operasyonları için tasarlanan kabiliyetleri doğrultusunda TCG Anadolu üzerinde tam otomatik iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Zorlu hava şartlarında icra edilen bu görev, açık denizde SİHA kullanımının artık teoriden çıkıp sahada karşılık bulduğunu ortaya koydu.

#2
Foto - Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı

Bu görev aynı zamanda, deniz platformlarına entegre insansız hava araçlarının gelecekteki askeri konseptlerde oynayacağı rol açısından da dikkat çekici bir örnek oldu.

#3
Foto - Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı

Türk SİHA’larının zorlu şartlardaki performansı ilk kez bugün gündeme gelmedi. 2019 yılında Bayraktar TB-2, Kuveyt’te etkili olan şiddetli kum fırtınası altında 27 saat havada kalarak önemli bir dayanıklılık başarısına imza attı. Çöl ortamının motor, sensör ve elektronik sistemler üzerindeki yıpratıcı etkisine rağmen görevin kesintisiz sürdürülmesi, platformun güvenilirliğini uluslararası alanda tescilledi.

#4
Foto - Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı

Kış şartlarında gemi güvertesi, çöl fırtınası altında uzun süreli uçuş ve açık deniz operasyonları… Farklı yıllarda, farklı coğrafyalarda elde edilen bu tecrübeler, Baykar tarafından geliştirilen SİHA’ların yalnızca belirli iklimlere değil, her türlü operasyon ortamına uyum sağlayabildiğini gösteriyor.

#5
Foto - Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı

Uzmanlara göre bu kabiliyet, Türk SİHA’larını yalnızca teknik olarak değil, stratejik bir güç çarpanı haline getiriyor. Türk savunma sanayiinin sahada kendini kanıtlayan bu sistemleri, önümüzdeki dönemde de farklı coğrafyalarda ve uluslararası görevlerde adından söz ettirmeye devam edecek.

#6
Foto - Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı

