Kültür bekçileri sahaflar günümüzde dijitale yeniliyor

Sahaflığın tarihi hakkında konuşan Sarumsak, “Sahaf dediğimiz zaman bugünkü anlamda orada burada sahaflar var deniyor. Sahaflar müessese olarak ilk defa Kurtuba'da kurulmuştur. Sonra ikinci yeri Bağdat, üçüncü yeri Osmangazi zamanında Bursa'dır. Bursa'dan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a geçmiştir. İstanbul'da da 3 yerde vardır. Fatih, Eyüpsultan ve Ayasofya. Fatih Sultan Mehmet, Kapalıçarşı'yı inşa ettirdiğinde oraya bir Sahaflar Sokağı yaptırmıştır. Evliya Çelebi o sokağı şöyle tarif etmiştir; Burada 50 dükkan var. 300'e yakın da çalışanı bulunuyor. Bunların devlet protokolündeki resmi yeri, vezir-i azam yani başbakandan sonradır. O kadar önemlidirler. Kapalıçarşı'daki Sahaflar, 1894'e kadar orada devam etti. 1894'ten sonraki depremle birlikte yavaş yavaş bugünkü Beyazıt Sahaflar Çarşı'sının olduğu yere taşınmaya başladılar. Burada eskiden Hakkaklar Çarşısı vardı. Eskiden imza bilmeyenler mühürle imza atarlardı. Mühürlerin kazıldığı ve yapıldığı yer burasıydı. Vatandaşların gelmesiyle burası Sahaflar Çarşısı oldu” ifadelerini kullandı.