Kültür bekçileri sahaflar günümüzde dijitale yeniliyor

Sahafların teknolojiye nasıl yenildiğini yaşadığı bir olay ile anlatan Adil Sarumsak, “Sahaf dediğiniz zaman bir kitap eline geçtiğinde bunun yazarını, çizerini ve içini bilir. Kitap almaya gelen bir müşteri ben herhangi bir konuda kitap okumak istiyorum bana ne tavsiye edersiniz dediğinde kitabı tanıması gerekiyor. Dolayısıyla bu sahaflık bir ihtisas işidir. Bir gün yaklaşık 40 yaşlarında bir hoca geldi. Ben Arapça dili üzerine yüksek lisans yapıyorum dedi. Geniş Arapça sözlüğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende de 5 takım Lisanü'l - Arab var. Bir de Cevheretül Arapça sözlükler var. Biri 15, biri 20 cilt. Kafamın içinden hemen bir şimşek çaktı. 10-15 senedir şu kitaplar duruyor. Bir okuyanı çıkmamıştı. Ya Rabbi şükür dedim. Şimdi birisi geldi. Bu benim kafamdan geçendi. Hocam madem o kadar yüksek bir şey arıyorsunuz ben de bunlar var dedim. Ne dedi bana biliyor musunuz? Ben o kadar kitabı ne yapayım internetten indirdim diye cevap verdi. 35 cilt kitabı internetten indirmiş. İşte dijitalin hali. Halimizi düşünün şimdi. Müşteri eskiden kitap listesiyle gelirdi. Şimdi telefonla geliyor, her taraftan araştırmış, bakmış nerede ne kadar diye buraya da daha ucuza almak için geliyor. Dijital bizim canımızı okudu” şeklinde konuştu.