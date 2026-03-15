Kulak verilmeli bu detaya: İhmal edilen 'endometriozis' kadınlarda nefes darlığı ile böbrek sorunlarına neden olabiliyor
Kulak verilmeli bu detaya: İhmal edilen 'endometriozis' kadınlarda nefes darlığı ile böbrek sorunlarına neden olabiliyor

Böbrek hastalığı kadınlarda ciddi seviyede olma ihtimalini uzman doktorlar her defasında uyarılarıyla önlemeye çalışıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, her 10 kadından birinde görülen ve halk arasında "çikolata kisti" olarak bilinen "endometriozis"in nefes darlığı ile böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi.

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneğinin Sekreteri Doğan, AA muhabirine, dünyada çikolata kistinden 200 milyon kadının etkilendiğini belirtti.

Her yıl mart ayını çeşitli etkinliklerle "Endometriozis Farkındalık Ayı" olarak kutladıklarını anlatan Doğan, "İlk 1993'te Amerika'da, 2014'ten itibaren ise Türkiye'nin yanı sıra 60 ülkede kutlanıyor. Farkındalığı artırmak için çeşitli programlar düzenleyip sarı kurdele takıyoruz." dedi.

Doğan, çalışamayacak kadar ağrı çeken ve ağrı kesici kullanmalarına rağmen şikayetleri azalmayan kadınlarda çikolata kistinin görülebileceğine dikkati çekerek, benzeri durumlarda deneyimli hekime muayene olunması tavsiyesinde bulundu.

Toplumda kadınların bu hastalıktan dolayı damgalandıklarını dile getiren Doğan, "Maalesef toplumda bu hastalık konusunda farkındalık az. Her ay adet dönemlerinde kadınlar şiddetli ağrı çektiğinde toplum bunun normal olduğunu söylüyor, kadınlarda baskı oluyor. Bu tür durumlarda hastalar kendilerini saklıyorlar. Farkındalığı artırırsak iş gücü kaybı da olmayacak, bu hastalar daha fazla topluma katılacaklar." diye konuştu.

Doğan, çikolata kisti hastalarında bulantı, istifra, bele ve bacağa vuran ağrılar gibi semptomların görüldüğünü, beraberinde duygu durum değişikliklerinin yaşanabildiğini ifade etti.

Hastalığı ilk evrede teşhisi konulduğunda ağrı kesici ilaçlarla tedavi edebildiklerine dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Fark edilmediği takdirde bu hastalık organlara yerleşebiliyor, sadece yumurtalıkta olan bir hastalık gibi düşünmemek gerekiyor. Yanındaki komşu organlara, bağırsaklar, üreterler, idrar yollarına girebiliyor. Yüzde 2-3 hastada böbrek kaybı oluşuyor. Hastanın hiç farkında olmadan ufak tefek ağrısı var ama doktora başvurduğunda yüzde 80-90 böbrek kayıpları hatta diyalize mahkum olacak şekilde böbrek problemleri ortaya çıkabiliyor. Çok ilginç vakalar da var. Hastanın gözyaşı kanallarında hemolakri (kanlı gözyaşı) varsa her ay kanlı gözyaşı döküyor. Diyaframı tuttuğunda aylık ciddi sıkıntılar yaşıyor, nefes darlığı çekiyor."

Erken tanı için farkındalığın önemine işaret eden Doğan, ciddi ağrı nedeniyle iş gücü kaybı yaşayan kadınların doğru merkezlere yönlendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Ağrısız yaşamın mümkün olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu hastalar, kadın doğumla başlıyorlar, genel cerrahi, üroloji, göğüs ve diğer bölümlerle devam ediyor. Altta yatan sebep saptanmadığında en son psikiyatriye gidiyor. 'Bu ağrı psikolojiktir.' denilerek, hastalığın ilerlemesine sebep olunabiliyor." diye konuştu.

Bu nedenle ilk basamağın çok önemli olduğuna işaret eden Doğan, doğru hekimlere, cerrahlara başvurmak gerektiğini, bu alanda başarılı merkezlerin bulunduğunu ve Akdeniz Üniversitesinin de bu konuda çok tecrübeli olduğunu söyledi.

"Endometriozis"in kısırlığa da yol açabildiğine dikkati çeken Doğan, ağrı kesici ve hormonal tedavilerin yanı sıra organ tutulumu olan hastalarda kapalı cerrahi operasyonlar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'
Aktüel

Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'

Yusuf Kaplan hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkındaki paylaşımında ağır eleştirilerde bulundu. Ayrıca Kemalist Ortaylı'n..
Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi
Gündem

Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi

Muhalif kimliğiyle bilinen Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistem eleştirisiyle özdeşleşen 'Dünya 5'ten büyüktür' s..
İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
Dünya

İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı ..
İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama
Dünya

İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama

İsrail, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
