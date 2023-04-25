Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

Kulak kiri doğal olarak kulağın içinde bulunur ve onu bu hassas bölgeye zarar verebilecek bakteriler ve diğer maddelerden korur. Buna ek olarak kulak kiri kulak ve kulak kanalı için doğal bir kayganlaştırıcıdır. Ama bunun çok biriktiği ve artık rahatsızlığa, baş dönmesine, duymada gerilemeye ve kulakta bir şey sıkışmış hissine ve kaşınmaya sebep olduğu zamanlar olabilir. İşte bu yüzden düzenli olarak kulağınızdaki aşırı kiri temizlemelisiniz. Kulak kirini çıkarırken kulak çubuğu kullanmak, kiri daha derine itmeye sebep olabilir bu nedenle dikkatli olunmalı ve her zaman yapılmalalıdır.