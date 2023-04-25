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Sağlık
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Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

2023-04-25 19:50:50
Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanalrı yaz döneminde sıkça görülen dış kulak enfeksiyonlarının önlenebilir olduğunu belirterek enfeksiyon durumunda yaşanan ağrı geçse bile hekime başvurmak gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan kulakta biriken kir kişiden kişiye değişir. Miktarı, yoğunluğu ve rengi farklı olabilir. Vücutta olan çoğu şey gibi kulak kiri üretimi de kişiden kişiye değişebilir. Ancak bazı durumlarda ortaya çıkan kulak kiri, anında doktora gitmeniz gerektiği anlamına gelebilir! Basit ve farklı yöntemle kulak kirinizden rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

#1
Foto - Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

Kulak Kiri Sağlığımızın Durumunu Söylüyor: Kulaklarınızı birkaç günde bir temizlemek normal bir hijyenik işlemdir. Bununla birlikte, hepimiz kulak kirinin koruyucu bir işleve sahip olduğunu biliyoruz ve kulak kiri aynı zamanda sağlığımızın durumunu da gösteriyormuş. Bir kulak temizleyici yardımı ile, kulak kiri rengini kontrol edebilirsiniz. Şimdi Bunun ne anlama geldiğini açıklayacağız. Kulak temizleyici ile kulağınızı temizleyin ve hangi renkte olduğuna bakın.

#2
Foto - Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

Gri renkte olan kulak temizleyici! Kulak kiriniz gri renkte ise, endişelenmeniz gerekmez. Muhtemelen sadece tozdur. Kulak kirinin bu rengi şehirde yaşayanlar için düzenli olan ver normal bir şeydir, çünkü şehir havası oldukça kirlidir. Kan lekeli kulaklar! Kulaklarınızı temizlerken kan izleri fark ederseniz, kulak zarının delinmiş olduğunu gösterebilir. Bu durumda, kulaklarınız enfeksiyonlardan etkilenebilir ve bu da kulak iltihabına ve dolayısıyla işitme kalitesinin kötüleşmesine neden olabilir. Bu durumlar karşılaşırsanız bir doktora görünün.

#3
Foto - Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

Koyu kahverengi bir renk! Kulak temizleyicisinin üzerindeki kir aşırı koyu renklerdeyse vücudunuz çok stresli bir süre geçtiğini gösterebilir. Bu yüzden birkaç gününüzü sakin ve huzurlu bir ortamda geçirmeye çalışmalısınız. Kulak temizleyicisinin üzerindeki kir aşırı koyu renklerdeyse vücudunuz çok stresli bir süre geçtiğini gösterebilir. Bu yüzden birkaç gününüzü sakin ve huzurlu bir ortamda geçirmeye çalışmalısınız. Siyah renkteki kulak temizleyicisi! Eğer sadece bir kez gördüyseniz, endişelenecek bir şey yok. Bununla birlikte, kulaklarınız kaşınırsa ve kaşıntı güçlüyse, doktora gitmelisiniz, çünkü kulak kirinin siyah rengi mantar enfeksiyonu anlamına gelir.

#4
Foto - Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

Beyaz renkli bir kulak temizleyicisi! Kulak kirinin beyaz rengi, vücudunuzun içinde özellikle demir ve bakırda bulunan vitamin ve mikroelementlerin eksik olduğunu gösterir. Bu nedenle diyetinize fasulye ve yulaf ezmesi eklemeniz önerilir. Bir sere vitamin takviyesi almak da fena olmaz. Hoş olmayan bir kokuya sahip kulak temizleyici! Kulak tıkaçınızdan gelen hoş olmayan bir koku varsa, bu, orta kulağınızdaki bir enfeksiyon belirtisiolabilir. Koku dışında, ayrıca temizlediğiniz sırada bir ses duyarsınız bir KBB doktoruna gitmenizi öneriliyor.

#5
Foto - Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

Sıvı şeklindeki kulak kiri! Kulak kirinizin tutarlılığı yakın zamanda değiştiyse ve sıvı görünümünde ise, iltihaplanma sürecinin başlangıcını gösterebilir. Eğer öyleyse, bir uzmandan randevu almaya değer. Kuru kulak kiri! Kulak temizleyicisindeki kir kuru ise, bu durumu en kolay açıklayacak şey vücudunuzun yağsız olduğu ve yağ eksikliğidir. Bunun dışında, nedeni deri iltihabı ve cildinizi kuru hale getirebilecek diğer cilt hastalıkları olabilir.

#6
Foto - Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı

Kulak kiri doğal olarak kulağın içinde bulunur ve onu bu hassas bölgeye zarar verebilecek bakteriler ve diğer maddelerden korur. Buna ek olarak kulak kiri kulak ve kulak kanalı için doğal bir kayganlaştırıcıdır. Ama bunun çok biriktiği ve artık rahatsızlığa, baş dönmesine, duymada gerilemeye ve kulakta bir şey sıkışmış hissine ve kaşınmaya sebep olduğu zamanlar olabilir. İşte bu yüzden düzenli olarak kulağınızdaki aşırı kiri temizlemelisiniz. Kulak kirini çıkarırken kulak çubuğu kullanmak, kiri daha derine itmeye sebep olabilir bu nedenle dikkatli olunmalı ve her zaman yapılmalalıdır.

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