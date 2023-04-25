2023-04-25 19:50:50 Kulak kiri sağlığımızın durumunu söylüyor: Kulakta ağrı ve tıkanma hissi varsa dikkat! İlaçlar onun kadar bile olamadı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanalrı yaz döneminde sıkça görülen dış kulak enfeksiyonlarının önlenebilir olduğunu belirterek enfeksiyon durumunda yaşanan ağrı geçse bile hekime başvurmak gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan kulakta biriken kir kişiden kişiye değişir. Miktarı, yoğunluğu ve rengi farklı olabilir. Vücutta olan çoğu şey gibi kulak kiri üretimi de kişiden kişiye değişebilir. Ancak bazı durumlarda ortaya çıkan kulak kiri, anında doktora gitmeniz gerektiği anlamına gelebilir! Basit ve farklı yöntemle kulak kirinizden rahatlıkla kurtulabilirsiniz.