Vali Gül, Su Kurulu Toplantısı’nda konuştu! Sel afeti Marmara için milat olacak

'TEDBİRLERİ SADECE DERE ISLAHI OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ' Gül, "Bu su da durduk yerde sel olmadı. Aslında hemşehrilerimiz olarak, vatandaşlarımız olarak, idareciler olarak bu şehirde yaşayan herkesin az ya da çok bu selin olmasında kusuru var. Zamanında tedbirler alınsa 7 hemşehrimiz vefat etmemiş olabilirdi. Bu tedbirleri sadece dere ıslahı olarak değerlendirmiyoruz. Yıktığımız binalar vardı. Binalar dere yatağında, binalar ruhsatsız, binalar depreme dayanıksız, binalar aynı zamanda ciddi anlamda kendi içerisinde risk barındıran, deprem olmadan da yıkılabilecek durumda olan binalardı. Hemşehrilerimizin bunu dere yatağına yapması, tapusuz yere yapması, depreme dayanıksız yapması evet onlar açısından bir kusur ama belediyeler olarak, devletin her mekanizmasındaki idareciler olarak bunlar yapılırken, bunlar oralarda oluşturulurken bir müdahalede bulunmamız gerekiyordu. Bu tabii 3 senenin, 5 senenin, 10 senenin meselesi değil. 50 senelik, 100 senelik hepimizin ve bizden öncekilerin de kusurları. Sel taşkını olan yerlerde, taşkının olduğu yerlerde gezdiğimizde birçoğunun zaten çıplak gözle dere olduğu, su yatağının olabildiğince daraltıldığı, suyla ilgili tedbirlerin alınmadığı belli" ifadelerini kullandı.