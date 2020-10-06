Kul plan yapar, Azrail bakar güler

SÖZCÜ, 6 Ekim 2012: “TAYYİP'İ 1500 KİŞİ KORUYOR.” Yalanın bini, kemalist Sözcü'de bir para. "Tayyip'i 1500 kişi koruyor" diyor.. Fotoğrafta numaralandırdığı toplam kiş sayısı 12. Haydi 12 de diğer ekip deyin. Yanına bir 12 daha koyun. Olsun 36 kişi. Onlar kaç diyor? 1500 kişi.. Yalan söylenir de, bu kadar da mı utanmazca söylenir. Ama kabahat, bunlara gerekli cevabı vermeyenlerde.. Bunların ağızlarının payını vermezsen, bugün de “Erdoğan’ı korumanın 7 aylık masrafı 160 milyon” diye haber yapmaktan çekinmezler… Verdikleri rakamların, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bütün bakanlıklarda çalışanların ve Erdoğan’ın emriyle koruma altına alınan kişilerin toplamı olduğunu bir güzel saklarlar, sanki bu para bir kişinin güvenliği için harcanmış gibi gösterirler… Ona da ağzının payı verilmediğine göre, yarın da başka bir yalan söyleyeceklerinden emin olabiliriz… Aynı gazetenin diğer haberi, "Kesin sesinizi" başlığı ile çıkmış. İki özel güvenlikçinin bir öğrencinin ağzını kapatarak götürmesinin altına "Götürdükleri terörist değil, öğrenci" başlığı atmışlar. Sanırsınız ki, öğrenciyi, derse girerken alıp götürmüşler. Öğrenci dediğiniz, derse girmemiş, üniversite bahçesinde slogan atıyor.. Yani teröristlik yapıyor.. Ama Sözcü, "O terörist değil, öğrenci" diyor.. Yalanınız batsın, e mi!