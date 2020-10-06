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Medya
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Kul plan yapar, Azrail bakar güler

2020-10-06 13:35:34
Kul plan yapar, Azrail bakar güler

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 6 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 6 Ekim 2013 tarihli ve “GENÇ VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRLARI” başlıklı haberini ele alan Karahasanoğlu, “Yaş 75 yolun yarısı” diye kitap yazan ve “en az 100 yıl sağlıklı ve yönden güçlü yaşamak için” yazılacakları anlatan Ertuğrul Akbay, bu kitabın yayınlanmasından 5 yıl sonra, 80’ini göremeden hayata gözlerini yumdu… Demek ki kulun planı bir yere kadar… "Kul plan yapar, Azrail de bakar, güler"miş.. Aynen gerçekleşmiş!” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 6 Ekim 2012: “PATRONLAR DİNLENDİ.” Türkiye'nin en büyük holdinglerinin patronlarının telefonları, işlerleri dinlenmiş.. Dinlenmiş de ne olmuş? Aydın Doğan’ın “Babıali puştluğu yapıyordu” dediği Emin Çölaşan utanmış mı? Ya da patronunun, “411 el kaosa kalktı” manşetini atmakla suçladığı Ertuğrul Özkök pişman olduğunu açıkladı mı? Aynı Özkök, “Türban siyasilerin çözebileceği bir sorun olmaktan çıktı. Daha da vahimi, kanunla çözülecek sorun olma noktasını da geçti” diye işi çaktırmadan darbe iması yapmaya kadar vardırmaktan geri durdu mu? Bugün hâlâ bunların hesabı sorulmadı, hâlâ bu adamlar “gazeteci” etiketiyle geziyorsa, bu ayıp o komisyona yeter…

CUMHURİYET, 6 Ekim 2012: “PATRONLAR DİNLENDİ.” Türkiye'nin en büyük holdinglerinin patronlarının telefonları, işlerleri dinlenmiş.. Dinlenmiş de ne olmuş? Aydın Doğan’ın “Babıali puştluğu yapıyordu” dediği Emin Çölaşan utanmış mı? Ya da patronunun, “411 el kaosa kalktı” manşetini atmakla suçladığı Ertuğrul Özkök pişman olduğunu açıkladı mı? Aynı Özkök, “Türban siyasilerin çözebileceği bir sorun olmaktan çıktı. Daha da vahimi, kanunla çözülecek sorun olma noktasını da geçti” diye işi çaktırmadan darbe iması yapmaya kadar vardırmaktan geri durdu mu? Bugün hâlâ bunların hesabı sorulmadı, hâlâ bu adamlar “gazeteci” etiketiyle geziyorsa, bu ayıp o komisyona yeter…

#2
Foto - SÖZCÜ, 6 Ekim 2012: “TAYYİP'İ 1500 KİŞİ KORUYOR.” Yalanın bini, kemalist Sözcü'de bir para.

SÖZCÜ, 6 Ekim 2012: “TAYYİP'İ 1500 KİŞİ KORUYOR.” Yalanın bini, kemalist Sözcü'de bir para. "Tayyip'i 1500 kişi koruyor" diyor.. Fotoğrafta numaralandırdığı toplam kiş sayısı 12. Haydi 12 de diğer ekip deyin. Yanına bir 12 daha koyun. Olsun 36 kişi. Onlar kaç diyor? 1500 kişi.. Yalan söylenir de, bu kadar da mı utanmazca söylenir. Ama kabahat, bunlara gerekli cevabı vermeyenlerde.. Bunların ağızlarının payını vermezsen, bugün de “Erdoğan’ı korumanın 7 aylık masrafı 160 milyon” diye haber yapmaktan çekinmezler… Verdikleri rakamların, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bütün bakanlıklarda çalışanların ve Erdoğan’ın emriyle koruma altına alınan kişilerin toplamı olduğunu bir güzel saklarlar, sanki bu para bir kişinin güvenliği için harcanmış gibi gösterirler… Ona da ağzının payı verilmediğine göre, yarın da başka bir yalan söyleyeceklerinden emin olabiliriz… Aynı gazetenin diğer haberi, "Kesin sesinizi" başlığı ile çıkmış. İki özel güvenlikçinin bir öğrencinin ağzını kapatarak götürmesinin altına "Götürdükleri terörist değil, öğrenci" başlığı atmışlar. Sanırsınız ki, öğrenciyi, derse girerken alıp götürmüşler. Öğrenci dediğiniz, derse girmemiş, üniversite bahçesinde slogan atıyor.. Yani teröristlik yapıyor.. Ama Sözcü, "O terörist değil, öğrenci" diyor.. Yalanınız batsın, e mi!

#3
Foto - TARAF, 6 Ekim 2013: “EL NUSRA'NIN ANA ÜSSÜ CEYLANPINAR.” Yine PKK'nın avukatı Sezgin Tanrıkulu, yine klasik “Benim teröristim” hikayesi…

TARAF, 6 Ekim 2013: “EL NUSRA'NIN ANA ÜSSÜ CEYLANPINAR.” Yine PKK'nın avukatı Sezgin Tanrıkulu, yine klasik “Benim teröristim” hikayesi… "Türkiye, El Nusra’yı destekliyor"muş… Delil? Yok… Dertleri ise, “Bakın, desteklemiyoruz” demek için hükümetin göstermelik de olsa El Nusra’ya saldırması, PKK’nın Suriye kolu YPG’ye alan açılması… Hepimiz bu yapılmak istenileni, adımız gibi biliyoruz da, niye bu tiyatronun oynanmasına izin veriyoruz? Bir de Tanrıkulu'nun dediklerini test için, şunu yapalım: "Bu sözlerin üzerinden 7 yıl geçti. Bugün El Nusra'dan bahseden var mı?" Olmadığına ve bugün dahi bölgede YPG'nin devlet kurma tehditinden bahsedildiğine göre, Tanrıkulu'nun ve benzerlerinin yapmak istediği şu: DAEŞ'i gösterip, El Nusra'yı gösterip, PYD'ye alan açmak.. Diğer örgütlerin hiçbir cidi gücü olmadığı halde, onları gösterip, PYD'nin varlığını dünyaya kabul ettirmek.. Sizi gidi sahtekarlar, sizi..

#4
Foto - SÖZCÜ, 6 Ekim 2013: “GENÇ VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRLARI.” “Yaş 75 yolun yarısı” diye kitap yazan ve “en az 100 yıl sağlıklı ve yönden güçlü yaşamak için” yazılacakları anlatan Ertuğrul Akbay, bu kitabın yayınlanmasından 5 yıl sonra, 80’ini göremeden hayata gözlerini yumdu… Demek ki kulun planı bir yere kadar…

SÖZCÜ, 6 Ekim 2013: “GENÇ VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRLARI.” “Yaş 75 yolun yarısı” diye kitap yazan ve “en az 100 yıl sağlıklı ve yönden güçlü yaşamak için” yazılacakları anlatan Ertuğrul Akbay, bu kitabın yayınlanmasından 5 yıl sonra, 80’ini göremeden hayata gözlerini yumdu… Demek ki kulun planı bir yere kadar… "Kul plan yapar, Azrail de bakar, güler"miş.. Aynen gerçekleşmiş!

#5
Foto - CUMHURİYET, 6 Ekim 2013: “AKP’NİN ELİ GEZİ'DE.” “İktidar suç yaratma peşinde” imiş… Gençleri sokaklara taşıyanlar, bunu iddia ediyorlar.. Hâlâ inatla, gezi olaylarında suç olmadığı iddiasındalar… Davalara haksız yere müdahale edildiği iddiasındalar.. Gerekçeleri ise, “AKP il örgütü taraf değil, niye mahkemedeki dosyanın fotokopisini alıyor!”… AK Parti'nin İstanbul il binası basılmaya kalkılmış, ama dosyanın fotokopisini alamazmış..… Peki, CHP nasıl aldı aynı dosyayı, bugün niye süren davalara 10’ar 20’şer vekil gönderiyor? Veya dosyanın bir örneğinin CHP'lilerde olmasından hareketle, başlığın bir benzerini atarsak yanlış mı olur: “CHP’nin eli Gezi’de, suça mazeret üretme peşinde” diyebilir miyiz?

CUMHURİYET, 6 Ekim 2013: “AKP’NİN ELİ GEZİ'DE.” “İktidar suç yaratma peşinde” imiş… Gençleri sokaklara taşıyanlar, bunu iddia ediyorlar.. Hâlâ inatla, gezi olaylarında suç olmadığı iddiasındalar… Davalara haksız yere müdahale edildiği iddiasındalar.. Gerekçeleri ise, “AKP il örgütü taraf değil, niye mahkemedeki dosyanın fotokopisini alıyor!”… AK Parti'nin İstanbul il binası basılmaya kalkılmış, ama dosyanın fotokopisini alamazmış..… Peki, CHP nasıl aldı aynı dosyayı, bugün niye süren davalara 10’ar 20’şer vekil gönderiyor? Veya dosyanın bir örneğinin CHP'lilerde olmasından hareketle, başlığın bir benzerini atarsak yanlış mı olur: “CHP’nin eli Gezi’de, suça mazeret üretme peşinde” diyebilir miyiz?

#6
Foto - TARAF, 6 Ekim 2014: “TÜRKİYE SANSÜRSÜZ OLUNCAYA DEK.” Başlık aslında “Küfretmek fikir özgürlüğü gibi yutturulmaya çalışılmayıncaya dek” diye de atılabilirmiş… Meğerse Gezi’yi anlattığı iddia edilen belgeselin altyazısında apaçık küfür varmış, sansür amaçlı değil, o küfür yüzünden yarışmadan çıkarılmak istenmiş bu eser… İşte “Sansür, sansür” diye bağırdıkları meselenin aslı budur, “Bunu, böyle düşün” diye dayatılandan başkasını işleyemeyen bir beyinle, istedikleri kişiye gönüllerince küfretmek isterler, adına da “düşünce hürriyeti” derler… Aynı Taraf gazetesinde, en altta bir başka başlık:

TARAF, 6 Ekim 2014: “TÜRKİYE SANSÜRSÜZ OLUNCAYA DEK.” Başlık aslında “Küfretmek fikir özgürlüğü gibi yutturulmaya çalışılmayıncaya dek” diye de atılabilirmiş… Meğerse Gezi’yi anlattığı iddia edilen belgeselin altyazısında apaçık küfür varmış, sansür amaçlı değil, o küfür yüzünden yarışmadan çıkarılmak istenmiş bu eser… İşte “Sansür, sansür” diye bağırdıkları meselenin aslı budur, “Bunu, böyle düşün” diye dayatılandan başkasını işleyemeyen bir beyinle, istedikleri kişiye gönüllerince küfretmek isterler, adına da “düşünce hürriyeti” derler… Aynı Taraf gazetesinde, en altta bir başka başlık: "PKK ile IŞİD aynı demekle iş yürümez." Kim demiş bunu? Selahattin Demirtaş.. Ne yapacakmışız? "IŞİD terör örgütüdür, ama PKK terör örgütü değildir" diyecekmişiz. İyi de, o zaman sorarlar adama, "Bizim askerimizi, polisimizi kim şehid ediyor? PKK'lı teröristler değilse, kim?

#7
Foto - SÖZCÜ, 6 Ekim 2014:

SÖZCÜ, 6 Ekim 2014: "8 AYDA 69 PİLOT TSK'DAN İSTİFA ETTİ." "8 ayda 69 pilot TSK'dan istifa etti" başlığını, Sözcü gazetesine, FETÖ'nün attırdığına kalıbımı basarım.. Adamlar Hava Kuvvetleri'ndeki pilotların nerede ise tamamını kendi adamlarından seçmişler.. Sonrasında da, böyle algı ile, 17-25 Aralıkta köşeye sıkıştırmaya çalıştıkları, ama başaramadıkları AK Parti hükümetine bir operasyon daha çekiyorlar.. Boşverin 69 pilotu; sonrasında 15 Temmuz'da halkın üzerine bomba yağdıran yüzlerce pilot daha TSK'dan atıldı. Bugün yine de TSK dimdik ayakta, hem de daha güçlü olarak.. PKK ile de, PYD ile de, hatta Rusya ve ABD ile bile, hatta Akdeniz'de Yunan'ı, İtalyan'ı, Fransa'sı ile de mücadelesini aslanlar gibi yapıyor.. Aynı sayfadaki "PKK, Türkiye'den tanksavar istedi" başlığı da, dün PKK'nın Türkiye'den bir şeyler istemesini bile manşete taşıyan Sözcü'nün riyakarlığını bize hatırlattı.. O Sözcü, bugün PKK ile kolkola girip, CHP-İP ittifakını destekleme noktasına geldi.. Demek ki dert "PKK" değilmiş. Dert "AK Parti'ye kara çalmak"mış..

#8
Foto - CUMHURİYET, 6 Ekim 2015: “BİLAL ERDOĞAN İTALYA'YA YERLEŞTİ.” Bu FETÖ'nün kuklası haline gelen Cumhuriyet'e inanan bir kişi kaldı mı acaba? Üzerinden 5 yıl geçti, Bilal Erdoğan'ı, iki gün üstüste İtalya'da gören var mı? Yok.. Ama bunlar ahlaksızca,

CUMHURİYET, 6 Ekim 2015: “BİLAL ERDOĞAN İTALYA'YA YERLEŞTİ.” Bu FETÖ'nün kuklası haline gelen Cumhuriyet'e inanan bir kişi kaldı mı acaba? Üzerinden 5 yıl geçti, Bilal Erdoğan'ı, iki gün üstüste İtalya'da gören var mı? Yok.. Ama bunlar ahlaksızca, "Erdoğan, İtalya'ya yerleşti.. Adres belli, belediyede kaydı var" diye iftira atmaktan çekinmiyorlar..

#9
Foto - BUGÜN, 6 Ekim 2015: “İSPANYA KUMPASI.” Hakim dedikleri adam karar verdiği gün, o dosyaya bakmaya yetkili değil, ama FETÖ’cüler hakkında korsan tahliye kararı veriyor. Telefonlarından ByLock çıkıyor, FETÖ'cü Bugün gazetesi, illegal tahliye kararı veren hakimin tutuklanmasına

BUGÜN, 6 Ekim 2015: “İSPANYA KUMPASI.” Hakim dedikleri adam karar verdiği gün, o dosyaya bakmaya yetkili değil, ama FETÖ’cüler hakkında korsan tahliye kararı veriyor. Telefonlarından ByLock çıkıyor, FETÖ'cü Bugün gazetesi, illegal tahliye kararı veren hakimin tutuklanmasına "kumpas" diyor.. Telefonunda Bylock çıkan hakimin örgüt üyesi olduğunu anlamak için daha ne gerekli ki, bir de kumpas diyorsunuz.. FETÖ'cü hakimlere "FETÖ'cü emniyetçiler için tahliye kararı verin" talimatının, İspanya'dan geldiği açıklanmış. FETÖ'cülerin avukatı diyor ki, "O mesaj tahliye edin mesajı değil.. İspanya'da bir alışveriş merkezinin toplu SMS'i." İyi de FETÖ'cünün FETÖ'cü avukatı.. Nasıl oluyor da, iki hakimin de numarası, İspanya’dan mesaj atan AVM’nin sisteminde kayıtlı oluyor, bu nasıl bir tesadüf?

#10
Foto - SÖZCÜ, 6 Ekim 2016: “HAVA KUVVETLERİ'Nİ KAFASI KOPARTILMIŞ KARTALA DÖNDÜRDÜLER!

SÖZCÜ, 6 Ekim 2016: “HAVA KUVVETLERİ'Nİ KAFASI KOPARTILMIŞ KARTALA DÖNDÜRDÜLER!" Kemalist general Bilgin Balanlı, acaba “Biz vatansever samimi Müslümanları fişleyip attık, bu FETÖ’cülere dokunmadık, TSK’ya biri zarar verdiyse, o da biziz” itirafında bulunacak samimiyete sahip midir?

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