2020-10-06 13:35:34 Kul plan yapar, Azrail bakar güler
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 6 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 6 Ekim 2013 tarihli ve “GENÇ VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRLARI” başlıklı haberini ele alan Karahasanoğlu, “Yaş 75 yolun yarısı” diye kitap yazan ve “en az 100 yıl sağlıklı ve yönden güçlü yaşamak için” yazılacakları anlatan Ertuğrul Akbay, bu kitabın yayınlanmasından 5 yıl sonra, 80’ini göremeden hayata gözlerini yumdu… Demek ki kulun planı bir yere kadar… "Kul plan yapar, Azrail de bakar, güler"miş.. Aynen gerçekleşmiş!” ifadelerini kullandı.