2023-10-04 08:14:51 Kudüs'te gün batımı objektiflere yansıdı
Tarihi ve dini dokularıyla öne çıkan Kudüs, Zeytin Dağından gün batımı manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.
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Tarihi ve dini dokularıyla öne çıkan Kudüs, Zeytin Dağından gün batımı manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.
Fotoğrafta Mescid-i Aksa ve Kubbet'us-sahra camilerinin bulunduğu Harem-i Şerif yerleşkesi görünüyor.
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