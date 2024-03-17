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Kudurmuş köpeklerden de bu beklenir! İtfaiye aracına saldırdılar

2024-03-17 01:10:50
Kudurmuş köpeklerden de bu beklenir! İtfaiye aracına saldırdılar

İzinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına bile saldırdı.

#1
Foto - Kudurmuş köpeklerden de bu beklenir! İtfaiye aracına saldırdılar

Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları, yangını söndürmeye gelen itfaiye aracına kaldırım taşları ile saldırdı.

#2
Foto - Kudurmuş köpeklerden de bu beklenir! İtfaiye aracına saldırdılar

Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen bir grup PKK terör örgütü yandaşları yangın çıkardı. Şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye aracına kaldırım taşları ile saldırdı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

#3
Foto - Kudurmuş köpeklerden de bu beklenir! İtfaiye aracına saldırdılar

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde yüzleri maskeli bir grup, yolda lastik yakarak terör örgütü PKK lehine slogan attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis uyarısına taşla karşılık veren grup, polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçarak dağıldı.

#4
Foto - Kudurmuş köpeklerden de bu beklenir! İtfaiye aracına saldırdılar

Grup, yoldaki ateşi söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kaldırım taşları ile saldırdı. Taşların camına isabet ettiği itfaiye ekibi yangını söndürerek olay yerinden ayrıldı. Polis, olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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