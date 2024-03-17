2024-03-17 01:10:50 Kudurmuş köpeklerden de bu beklenir! İtfaiye aracına saldırdılar
İzinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına bile saldırdı.
İzinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına bile saldırdı.
Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları, yangını söndürmeye gelen itfaiye aracına kaldırım taşları ile saldırdı.
Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen bir grup PKK terör örgütü yandaşları yangın çıkardı. Şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye aracına kaldırım taşları ile saldırdı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde yüzleri maskeli bir grup, yolda lastik yakarak terör örgütü PKK lehine slogan attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis uyarısına taşla karşılık veren grup, polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçarak dağıldı.
Grup, yoldaki ateşi söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kaldırım taşları ile saldırdı. Taşların camına isabet ettiği itfaiye ekibi yangını söndürerek olay yerinden ayrıldı. Polis, olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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