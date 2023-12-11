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Medya
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Kudurmuş İsrail’in skandal planı ortaya çıktı! O isim, "Eğer bu gerçekleşirse…" deyip tüm ümmeti uyardı

2023-12-11 16:22:50
Kudurmuş İsrail’in skandal planı ortaya çıktı! O isim, “Eğer bu gerçekleşirse…” deyip tüm ümmeti uyardı

Doğruhaber gazetesi yazarı Riyad Makaev, Siyonistlerin yıllardır uyguladığı sinsi tezgaha Müslümanların bir defa daha gelmemesi gerektiği uyarısında bulundu. “Şimdi Siyonistler Gazzelileri HAMAS’a karşı kışkırtmaya çalışıyorlar… Terör devleti İsrail aslında şunu demeye çalışıyor… Yaşamak istiyorsanız HAMAS’a karşı yeni bir hareket kurun… Bu Siyonistlerin böl ve yönet taktiğindendir…  Gazze halkını ikiye bölmeye çalışacaklar… Eğer bu gerçekleşir ise işte o zaman Gazze kaybedecektir” ifadelerini kullanan Makaev, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Kudurmuş İsrail’in skandal planı ortaya çıktı! O isim, "Eğer bu gerçekleşirse…" deyip tüm ümmeti uyardı

“Siyonistleri anlatmaya gerek yok artık, bilmemiz gerekiyor. Yüz yıldır bire bir Siyonistler ile iç içeyiz… Siyonistler sadece Hilafeti yıkmakla kalmadılar aynı zamanda eğitimimizi, ekonomimizi, kültürümüzü ve dinimizi de yıktılar… Önce ümmeti fakirleştirdiler, aç ve susuz bıraktılar ve önüne kendi hazırladığı yemeği koydular… Ümmet ise araştırmadan, besmele çekmeden Siyonistlerin hazırladığı yemeği yedi… O günden bu güne kadar o yemeğe alışan ümmet hep hasta olarak hayatını geçirdi… Bir türlü o hastalıktan kurtulamıyoruz ve bir merhem bulamıyoruz…

#2
Foto - Kudurmuş İsrail’in skandal planı ortaya çıktı! O isim, "Eğer bu gerçekleşirse…" deyip tüm ümmeti uyardı

(…) Gazze ateş altında, ümmet dualar ediyor bir değişiklik olmuyor… Siyonistler saldırıyor biz Kur’an okuyup ölenlere dua etmekten bir şey yapamıyoruz… Irak’ta aynı taktiği uyguladılar, halkı uyuttular iktidarı değiştirdiler yüzlerce Sünni ve Şii gruplar çıktı ortaya… Halk Saddam’a karşı çıktı ve adamı astılar… Zalim gitti; ama düzen gelmedi. Libya’da aynı taktiği uyguladılar, halk Kaddafi’ye karşı çıktı ve adamı öldürdüler… Ülke yüzlerce gruba bölündü… Her yerde aynı taktiği uygulamaktadırlar. Bugün Gazze’de aynı taktik uygulanıyor. Şehri yerle bir ediyorlar, halka yönelik bombardıman yapılıyor ve şimdi bunu durdurmak için şartlar öne sürmeye başladılar… HAMAS’ı bize vereceksiniz ve rahat yaşayacaksınız diyorlar…

#3
Foto - Kudurmuş İsrail’in skandal planı ortaya çıktı! O isim, "Eğer bu gerçekleşirse…" deyip tüm ümmeti uyardı

Rehineler teslim edilecek ve HAMAS teslim olacak… Şimdi Siyonistler Gazzelileri HAMAS’a karşı kışkırtmaya çalışıyorlar… Bu taktiği her yerde aynı şekilde uygulayan Siyonistler neden ise hep başarılı oluyorlar… Terör devleti israil aslında şunu demeye çalışıyor… Yaşamak istiyorsanız HAMAS’a karşı yeni bir hareket kurun… Bu Siyonistlerin böl ve yönet taktiğindendir…  Gazze halkını ikiye bölmeye çalışacaklar… Eğer bu gerçekleşir ise işte o zaman Gazze kaybedecektir…

#4
Foto - Kudurmuş İsrail’in skandal planı ortaya çıktı! O isim, "Eğer bu gerçekleşirse…" deyip tüm ümmeti uyardı

Sadece kaybetmekle kalmayacaklar; dinlerini, kültürlerini, adetlerini bile değiştirecekler… Sonra diğer ümmet gibi başka diyarlarda bombalanan Müslümanları seyredip dualar ederek hayatlarına devam edecekler! Ama Gazze halkı, inancıyla, tevekkülüyle, işgalciye karşı tavrıyla tüm Müslümanlara, tüm dünyaya örnek oluyor. Gazze’ye selam, direnişe devam…”  

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