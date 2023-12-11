Kudurmuş İsrail’in skandal planı ortaya çıktı! O isim, “Eğer bu gerçekleşirse…” deyip tüm ümmeti uyardı

“Siyonistleri anlatmaya gerek yok artık, bilmemiz gerekiyor. Yüz yıldır bire bir Siyonistler ile iç içeyiz… Siyonistler sadece Hilafeti yıkmakla kalmadılar aynı zamanda eğitimimizi, ekonomimizi, kültürümüzü ve dinimizi de yıktılar… Önce ümmeti fakirleştirdiler, aç ve susuz bıraktılar ve önüne kendi hazırladığı yemeği koydular… Ümmet ise araştırmadan, besmele çekmeden Siyonistlerin hazırladığı yemeği yedi… O günden bu güne kadar o yemeğe alışan ümmet hep hasta olarak hayatını geçirdi… Bir türlü o hastalıktan kurtulamıyoruz ve bir merhem bulamıyoruz…