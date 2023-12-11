2023-12-11 16:22:50 Kudurmuş İsrail’in skandal planı ortaya çıktı! O isim, “Eğer bu gerçekleşirse…” deyip tüm ümmeti uyardı
Doğruhaber gazetesi yazarı Riyad Makaev, Siyonistlerin yıllardır uyguladığı sinsi tezgaha Müslümanların bir defa daha gelmemesi gerektiği uyarısında bulundu. “Şimdi Siyonistler Gazzelileri HAMAS’a karşı kışkırtmaya çalışıyorlar… Terör devleti İsrail aslında şunu demeye çalışıyor… Yaşamak istiyorsanız HAMAS’a karşı yeni bir hareket kurun… Bu Siyonistlerin böl ve yönet taktiğindendir… Gazze halkını ikiye bölmeye çalışacaklar… Eğer bu gerçekleşir ise işte o zaman Gazze kaybedecektir” ifadelerini kullanan Makaev, yazısında özetle şunları kaydetti: