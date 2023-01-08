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Yaşam
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Küçük çocuğun akülü arabası böyle çalındı

2023-01-08 14:25:46
Küçük çocuğun akülü arabası böyle çalındı

Küçük çocuğun akülü arabasının çalınma anı kameralara böyle yansıdı.

#1
Foto - Küçük çocuğun akülü arabası böyle çalındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 kişi, girdikleri apartmanda bir dairenin kapısının önündeki akülü arabayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Küçük çocuğun akülü arabası böyle çalındı

Olay, Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Arslan Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, girdikleri apartmanda kendi aralarında bir süre konuşan 3 kişiden küçük yaşlardaki bir çocuk, bir daire kapısının önündeki akülü aracı alarak asansöre bindi. Şüpheliler, apartmandan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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