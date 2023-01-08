2023-01-08 14:25:46 Küçük çocuğun akülü arabası böyle çalındı
Küçük çocuğun akülü arabasının çalınma anı kameralara böyle yansıdı.
Küçük çocuğun akülü arabasının çalınma anı kameralara böyle yansıdı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 kişi, girdikleri apartmanda bir dairenin kapısının önündeki akülü arabayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Arslan Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, girdikleri apartmanda kendi aralarında bir süre konuşan 3 kişiden küçük yaşlardaki bir çocuk, bir daire kapısının önündeki akülü aracı alarak asansöre bindi. Şüpheliler, apartmandan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23