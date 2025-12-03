Kişisel sağlık verilerinde yeni düzenleme

Kişiler, e-Nabız güvenlik ayarlarını bu doğrultuda gerçekleştirmiş olsalar dahi tutukluluk ve hükümlülük gibi haller nedeniyle gönderilecek koda ulaşamayacakları durumlarda herhangi bir güvenlik ayarı kontrolü yapılmayacak ve kişinin sağlık verilerine Kanun'da belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartları ile sınırlı olmak kaydıyla aile hekimi ve muayene olduğu tüm hekimler erişim sağlayabilecek.