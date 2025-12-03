AA Giriş Tarihi: Kişisel sağlık verilerinde yeni düzenleme
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kişinin açık rızasına bağlandığı hükmüne uygun olarak düzenleme yapıldı. Buna göre hiç kimse, Kanun'da belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartları ile öngörülen durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamayacak.