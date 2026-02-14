Beşikçioğlu, Etimesgut’u dizi seti sandı: İşte CHP’li belediyenin inşa ettiği hatalı kasis dehşeti
Ankara Etimesgut’ta vatandaşın canı burnunda, belediyecilik ise adeta "asfaltta tiyatro" sahneliyor. Sanat dünyasından belediye koltuğuna oturan CHP’li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yönetimindeki Etimesgut, hizmet beklerken ihmaller zinciriyle boğuşuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hatalı inşa edilen kasis, bölgeyi kaza mahaline çevirirken; "Vali" rolüyle hafızalara kazınan Beşikçioğlu’nun gerçek hayattaki belediyecilik performansı sınıfta kaldı.