Gündem
Beşikçioğlu, Etimesgut’u dizi seti sandı: İşte CHP’li belediyenin inşa ettiği hatalı kasis dehşeti
Beşikçioğlu, Etimesgut’u dizi seti sandı: İşte CHP’li belediyenin inşa ettiği hatalı kasis dehşeti

Ankara Etimesgut’ta vatandaşın canı burnunda, belediyecilik ise adeta "asfaltta tiyatro" sahneliyor. Sanat dünyasından belediye koltuğuna oturan CHP’li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yönetimindeki Etimesgut, hizmet beklerken ihmaller zinciriyle boğuşuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hatalı inşa edilen kasis, bölgeyi kaza mahaline çevirirken; "Vali" rolüyle hafızalara kazınan Beşikçioğlu’nun gerçek hayattaki belediyecilik performansı sınıfta kaldı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hatalı inşa edilen kasis, adeta bir kaza tuzağına dönüştü. Sanatçı kimliğiyle bilinen CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun, ilçedeki kronik sorunlara karşı sergilediği "kayıtsızlık" performansı vatandaşın sabrını taşırdı. Son kazada bir vinçli kamyonun site kapısına dalarak dehşet saçması, "Etimesgut’u dizi seti, hizmeti oyun mu sanıyorsunuz?" tepkilerini beraberinde getirdi.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi, Eryaman semtinde yer alan Göksu Park Konutları önünde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, yoldaki kasisi geç fark eden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden mobil kule vinçli kamyonun sürücüsü, yol kenarındaki sitenin giriş kapısına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif olarak yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kaza anı sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kazaların, söz konusu kasisin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yanlış yapıldığı için meydana geldiğini ileri sürdü. Apartman sakinleri durumu birçok kez bildirdiklerini, fakat yetkililerden dönüş alamadıklarını ifade etti.

“BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR” Bölgede her ay 3-4 kazanın yaşandığını ve ABB'nin bu duruma bir çare bulması gerektiğini belirten site sakini Seyfettin Kunduz, "Burası bizim sitenin ana giriş kapılarından bir tanesi. Burada sürekli senede en az 4-5 defa kaza oluyor. Bu kazaları biz Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdik. Bu kazaların önlenmesi için bir tedbir alınmasını istedik. ‘Buraya kavşak lambaları koyulmaz' dediler. Biz kavşak lambası koyulsun istemiyoruz.

Buradaki kasisin yeri yanlış. Kasis geç fark ediliyor. Duraktan sonra konmuş. Duraktan önce konması lazım. Büyükşehir Belediye yetkililerinin buraya gelip bir inceleme yapması lazım. Bizimle gelip görüşmüyorlar. Karşıda okul var. Çocuklar okula gidip geliyorlar. Bir gün burada ölümlü kaza meydana gelecek. Bunu istemeyiz ama bu olaylar sık sık meydana geliyor" diye konuştu.

