‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten bomba uyarı: Fırtına kopacak

Ons altında kapanış 2497 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, ‘‘Ons altın ABD verisinden sonra 2530 dolara kadar yükseldi. Ben uyarmıştım. 2517 dolardaydı açıklama öncesinde. Bazı yatırımcılar düşmedi dedi, panik yaptı. 2485 dolara kadar geriledi cuma günü ons altın, sert satış yedi. Burada 2470-2420 doları takip edeceğiz. Gram altın yatırımcısı da ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya. 2420 dolarlar gelince, 2760 lira seviyesi sürpriz olmasın demiştim. Kapalıçarşı'da 2800'den günü tamamlayan gram altın, Cuma günü ise 2788'e kadar geriledi. 2750-2800 lira aralığı alım fırsatı. Gram altın tarafında 2880 lira direncinin eylül genelinde takip edeceğiz. 2800 altına sarkmalarda gram altın yatırımcısının alım pozisyonuna geçmesi mantıklı olur" diye açıkladı.