‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten bomba uyarı: Fırtına kopacak

‘Kriz ayı’ diyerek Aralık ayı beklentilerini ve büyük çalkantılar olacağını ileri sürdüğü takvimi açıkladı. Ekonomist Memiş, "11 günlük bir operasyon süreci vardı. Ekonomik veriler gelince bunu gerçekleştirdiler. Buna karşı uyarılarım vardı. Sonuç itibarıyla tüm beklentilerimiz gerçekleşti. Ons altın tarafında dolar pozisyonu almıştık, 2470 dolara kadar gerileyince alımlarımızı tamamlamıştık. 100 dolarlık satış bekliyorum uyarılarım vardı. Borsada da aynı. Kripto para piyasasında da aynı. Sadece bizi şaşırtan petrol fiyatları oldu. Burada da bir manipülatif fiyatlama var. Petrol kuyularındaki sayı arttıkça, depolar da ucuza doldu. Petroller azalınca fiyatları düşürüyorlar. Muhtemelen 80 doların üzerine atıldığı bir süreç olacak" diyerek açıklamasına başladı.