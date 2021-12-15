Kritik gün geldi! Merkez Bankası ne karar verecek

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını yarın saat 14:00'te açıklayacak. Kasım ayında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), 100 baz puan faiz indirimi kararı almıştı. Gözler şimdi yeni faiz kararında. Yayımlanan son anketlerde birçok kuruluş faiz indiriminin devam edeceğini öngörse de, Credit Suisse'tan gelen on tahmininde indirimin devam etmeyeceği belirtildi. Deutsche Bank ise faiz artırımı olacağını öngördü. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti TCMB'nin 16 Aralık'taki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde. Ankette 16 Aralık'taki toplantı için iki kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu.