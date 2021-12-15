  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Kritik gün geldi! Merkez Bankası ne karar verecek

2021-12-15 15:01:33
Kritik gün geldi! Merkez Bankası ne karar verecek

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını yarın saat 14:00'te açıklayacak. Kasım ayında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), 100 baz puan faiz indirimi kararı almıştı. Gözler şimdi yeni faiz kararında. Yayımlanan son anketlerde birçok kuruluş faiz indiriminin devam edeceğini öngörse de, Credit Suisse'tan gelen on tahmininde indirimin devam etmeyeceği belirtildi. Deutsche Bank ise faiz artırımı olacağını öngördü. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti TCMB'nin 16 Aralık'taki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde. Ankette 16 Aralık'taki toplantı için iki kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu.

#1
Foto - REUTERS ANKETİ: 100 baz puan faiz indirimi Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan %14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise %13 oldu.

REUTERS ANKETİ: 100 baz puan faiz indirimi Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan %14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise %13 oldu.

#2
Foto - CREDİT SUİSSE: faiz indirim olmama olasılığı arttı İsviçreli banka Credit Suisse ekonomistleri, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

CREDİT SUİSSE: faiz indirim olmama olasılığı arttı İsviçreli banka Credit Suisse ekonomistleri, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

#3
Foto - Barclays: Faiz indirimleri devam edecek İngiltere merkezli Barclays, Merkez Bankası'nın haftaya açıklayacak faiz kararına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Uluslararası yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 12 seviyesine indirmesini bekliyor.

Barclays: Faiz indirimleri devam edecek İngiltere merkezli Barclays, Merkez Bankası'nın haftaya açıklayacak faiz kararına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Uluslararası yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 12 seviyesine indirmesini bekliyor.

#4
Foto - UNİCREDİT: Faiz indirimlerinin devamı bekleniyor Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

UNİCREDİT: Faiz indirimlerinin devamı bekleniyor Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

#5
Foto - AA'NIN ANKETİ: Yüzde 14'e çekilebilir AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

AA'NIN ANKETİ: Yüzde 14'e çekilebilir AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

#6
Foto - BLOOMBERG: 1OO baz puan indirim beklentisi ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, TL’deki değer kaybını, “Türk lirası, S&P Global Ratings’in ülkenin kredi notu görünümünü negatife indirmesinin ardından bu haftaki merkez bankası toplantısı öncesinde dolar karşısında 14’ün altına düşerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi” ifadeleriyle gördü. TL’deki değer kaybının bugün yüzde 4,2’ye ulaştığını hatırlatan Bloomberg, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyümeyi desteklemek için borçlanma maliyetlerini düşürme talebi doğrultusunda TCMB’nin bu hafta politika faizini düşürmesi düşürmesi bekleniyor” dedi. Bloomberg, perşembe günü gerçekleşecek toplantıya ilişkin yaptığı anketi de aktardı. Bu ankete katılan 19 ekonomistin tahminlerinin ortalamasına göre, merkez bankasının bu hafta 100 baz puan daha faiz indirerek politika faizini yüzde 14’e düşürmesi bekleniyor.

BLOOMBERG: 1OO baz puan indirim beklentisi ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, TL’deki değer kaybını, “Türk lirası, S&P Global Ratings’in ülkenin kredi notu görünümünü negatife indirmesinin ardından bu haftaki merkez bankası toplantısı öncesinde dolar karşısında 14’ün altına düşerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi” ifadeleriyle gördü. TL’deki değer kaybının bugün yüzde 4,2’ye ulaştığını hatırlatan Bloomberg, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyümeyi desteklemek için borçlanma maliyetlerini düşürme talebi doğrultusunda TCMB’nin bu hafta politika faizini düşürmesi düşürmesi bekleniyor” dedi. Bloomberg, perşembe günü gerçekleşecek toplantıya ilişkin yaptığı anketi de aktardı. Bu ankete katılan 19 ekonomistin tahminlerinin ortalamasına göre, merkez bankasının bu hafta 100 baz puan daha faiz indirerek politika faizini yüzde 14’e düşürmesi bekleniyor.

#7
Foto - DEUTSCHE BANK: Politika faizi artabilir Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.

DEUTSCHE BANK: Politika faizi artabilir Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Bakan Nureddin Nebati'den dolar talimatı
Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati'den dolar talimatı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla yaptığı görüşmede, işadamlarından faizlerin dü..
Fatih Altaylı'yı canlı yayında şoke etti
Gündem

Fatih Altaylı'yı canlı yayında şoke etti

Fatih Altaylı, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'yu zora düşürmek için sorduğu soruya aldığı cevap karşısında şaşırdı...
Dr. Mehmet Öz isyan etti: Beni susturmaya çalışıyorlar
Gündem

Dr. Mehmet Öz isyan etti: Beni susturmaya çalışıyorlar

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, röportaj v..
50 ilde araç stokçularına operasyon! Hepsinden hesap sorulacak
Otomotiv

50 ilde araç stokçularına operasyon! Hepsinden hesap sorulacak

Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 ..
İsviçre’deki alçak pankarta 4 yıl sonra dava açılıyor
Avrupa

İsviçre’deki alçak pankarta 4 yıl sonra dava açılıyor

İsviçre’nin Bern kentinde düzenlenen bir gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Erdoğan’ı öldür’ şeklinde alçakça açılan pa..
Dünya gündemine oturdu! Sadece bir gecede Elon Musk'tan daha zengin oldular
Dünya

Dünya gündemine oturdu! Sadece bir gecede Elon Musk'tan daha zengin oldular

Kripto para piyasasında çok ilginç şeyler oluyor. Coinbase'deki bir hata sonucu birçok kişi kısa süre de olsa Elon Musk'tan bile zengin oldu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay