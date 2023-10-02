2023-10-02 15:35:36 Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı
Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
25 Nisan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'te Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok yerli alt sistem kullanılıyor.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, şu ana kadar bir çok test uçuşunu geride bırakan Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu askeri uçağı #HÜRJET, afterburner (artyakıcı) ilk kez açtı.
Böylelikle HÜRJET'in test faaliyetlerine kritik bir eşik, başarıya geçilmiş oldu.
Afterburner, savaş uçaklarının jet motorları üzerinde bulunan özel bir sistemdir.
Bu sistem, uçak hızını anında artırmak ve hızlı manevralar yapabilmek için kullanılır.
Yakıt sarfiyatını arttırsa da afterburner, savaş uçaklarının ani hız ihtiyaçlarına cevap vermek ve manevra kabiliyeti kazandırmak için kritik bir bileşendir.
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