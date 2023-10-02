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Teknoloji-Bilişim
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Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı

2023-10-02 15:35:36
Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı

Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı

25 Nisan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'te Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok yerli alt sistem kullanılıyor.

#2
Foto - Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, şu ana kadar bir çok test uçuşunu geride bırakan Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu askeri uçağı #HÜRJET, afterburner (artyakıcı) ilk kez açtı.

#3
Foto - Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı

Böylelikle HÜRJET'in test faaliyetlerine kritik bir eşik, başarıya geçilmiş oldu.

#4
Foto - Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı

Afterburner, savaş uçaklarının jet motorları üzerinde bulunan özel bir sistemdir.

#5
Foto - Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı

Bu sistem, uçak hızını anında artırmak ve hızlı manevralar yapabilmek için kullanılır.

#6
Foto - Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı

Yakıt sarfiyatını arttırsa da afterburner, savaş uçaklarının ani hız ihtiyaçlarına cevap vermek ve manevra kabiliyeti kazandırmak için kritik bir bileşendir.

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