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Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!

2023-03-14 16:46:47
Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!

Vatandaşların kripto para varlıklarını ele geçirmek amacıyla sahte site oluşturan, arama motorunda en üst sıraya çıkardıkları site üzerinden vatandaşlara link gönderip GSM onay kodunu alarak kripto hesaplarını ele geçiren şebekeye yönelik gerçekleşen 'Cüzdan Operasyonu'nda, hakkında gözaltı kararı bulunan 64 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Şebekenin vatandaşları yaklaşık 50 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, çeteyi yurt dışından organize eden Ukraynalı liderin, dolandırdığı paralarla yurt dışında kumar oynadığı belirlendi.

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Foto - Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerçeğine yakın taklit bir internet sitesi oluşturup, sosyal medya platformlarından '5. yıla özel kripto para dağıtılıyor' vaadi ile vatandaşlara link gönderen ve GSM onay kodu aldıkları vatandaşların kripto para hesaplarını ele geçiren şebeke tespit edildi. Bu yöntemle bir çok vatandaşı dolandıran 2 Gürcistan ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere tespit edilen 64 şüpheliyi yakalamak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İzmir merkezli, Adana, Aksaray, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Bursa, Isparta, İstanbul, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde ve Samsun illerinde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Foto - Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!

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Foto - Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!

50 milyon liralık vurgun Öte yandan olayla ilgili yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların telefonlara ünlü bir kripto para sitesini taklit edip, '5. yıla özel kripto para dağıtılıyor' vaadi ile cep telefonlarına kısa mesaj gönderdiği, mesaj üzerinden gönderilen linke tıklandığında kullanıcı adı ve şifre giren vatandaşların daha sonra da alınan GSM onayıyla kripto paralarının ele geçirildiği öğrenildi. Şebeke üyelerinin ele geçirdiği kripto hesaplarındaki paraların ise özellikle dolandırıcıların yurt dışındaki hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.

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Foto - Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!

Dolandırıcıların bu yöntemle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

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Foto - Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!

Olayla ilgili gözaltına alınan 42 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, firari 22 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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