2023-03-14 16:46:47 Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!
Vatandaşların kripto para varlıklarını ele geçirmek amacıyla sahte site oluşturan, arama motorunda en üst sıraya çıkardıkları site üzerinden vatandaşlara link gönderip GSM onay kodunu alarak kripto hesaplarını ele geçiren şebekeye yönelik gerçekleşen 'Cüzdan Operasyonu'nda, hakkında gözaltı kararı bulunan 64 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Şebekenin vatandaşları yaklaşık 50 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, çeteyi yurt dışından organize eden Ukraynalı liderin, dolandırdığı paralarla yurt dışında kumar oynadığı belirlendi.