Kripto vurguncusu paraları bakın ne yapmış!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerçeğine yakın taklit bir internet sitesi oluşturup, sosyal medya platformlarından '5. yıla özel kripto para dağıtılıyor' vaadi ile vatandaşlara link gönderen ve GSM onay kodu aldıkları vatandaşların kripto para hesaplarını ele geçiren şebeke tespit edildi. Bu yöntemle bir çok vatandaşı dolandıran 2 Gürcistan ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere tespit edilen 64 şüpheliyi yakalamak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İzmir merkezli, Adana, Aksaray, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Bursa, Isparta, İstanbul, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde ve Samsun illerinde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.