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Teknoloji-Bilişim
15
Kripto paralarda milyarlık vurgun

2022-10-16 01:43:39
Kripto paralarda milyarlık vurgun

kripto para dolandırıcılığı sadece 2022'de 3 milyar dolara erişti. Hackerlar, Ekim ayında 712 milyon dolarlık vurgun yaptı.

#1
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Kripto para dünyasında durgunluk hakim olsa da, dolandırıcılar ve bilgisayar korsanları oldukça aktif.

#2
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Bir blockchain analiz firması tarafından yapılan son araştırmaya göre, 2022’nin ilk on ayında 3 milyar dolarlık vurgun yapıldı.

#3
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Ayrıca Ekim, en büyük aktivitelerin gerçekleştiği ay oldu.

#4
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in son raporu, kripto para dolandırıcılığının boyutunu gözler önüne serdi.

#5
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Bilgisayar korsanları, sadece bu yıl içinde 3 milyar dolar değerinden daha fazla kripto para çaldı.

#6
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Bu rakamın 2021 yılında 2.1 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek, hacker faaliyetleri rekor düzeye geldi.

#7
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

3 milyar dolarlık vurgunun en büyük bölümü ise Ekim ayında gerçekleşti. 15 günlük süreçte 11 ayrı kripto para dolandırıcılığı yapıldı ve 718 milyon dolar çalındı.

#8
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Şirket, “Ekim ayı şu anda hack etkinliği için şimdiye kadarki en büyük yılın en büyük ayı ve ayın yarısından fazlasının bitmesine daha çok var” dedi.

#9
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Araştırma şirketi ayrıca hackerların dolandırıcılık şeklinin değiştiğini de belirtti.

#10
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Daha önce borsalara saldıran korsanlar, artık dijital varlıkların farklı blok zincirlerine transfer edilmesini sağlayan “zincirler arası köprüleri” hedeflemeye başladı.

#11
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Chainalysis’e göre çapraz zincir köprüler, yaklaşık 600 milyon doların çalınmasıyla bilgisayar korsanları için önemli bir hedef olmaya devam ediyor.

#12
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Bu ayın yüzde 82’sini ve tüm yılın ise yüzde 64’ünü oluşturuyordu. Hackerların Binance’ten 570 milyon dolarlık kripto para çalması da dikkat çekti.

#13
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Chainalysis şimdiye kadar 125 adet kripto para dolandırıcılığı olduğunu söyledi. Ancak bu ayın ilerleyen dönemlerinde daha fazlasının gerçekleşmesi bekleniyor.

#14
Foto - Kripto paralarda milyarlık vurgun

Kripto paraların yasal düzenlemeye tabi olmaması, hackerların gözdesi haline gelmesine kapı aralıyor.

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