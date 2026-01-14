Gıda güvenliğinde ‘sıfır tolerans’ dönemi: Kamera ve izin belgesi zorunlu olacak! Mevzuata aykırı hareket eden yandı

Yazıda, gıda işletmelerinin birincil üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda uyması gereken hijyen kuralları ile sorumluluklarının ise "Gıda Hijyeni Yönetmeliği" kapsamında düzenlendiği aktarıldı. Yazıda, il genelinde "Gıda konusunda sıfır tolerans" ilkesinden hareketle gıda kaynaklı hastalık vakalarına engel olmak amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin şunlar kaydedildi: "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, belediye başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir. İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir. İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak, gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen olası bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda, Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezinden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır."