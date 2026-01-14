  • İSTANBUL
Gıda güvenliğinde ‘sıfır tolerans’ dönemi: Kamera ve izin belgesi zorunlu olacak! Mevzuata aykırı hareket eden yandı
Giriş Tarihi:

Gıda güvenliğinde ‘sıfır tolerans’ dönemi: Kamera ve izin belgesi zorunlu olacak! Mevzuata aykırı hareket eden yandı

İstanbul Valiliği, halk sağlığını korumak amacıyla gıda sektöründe devrim niteliğinde kararlar aldı. Yeni düzenlemeye göre gıda işletmelerine 30 gün kayıt saklama özellikli kamera sistemi zorunluluğu getirilirken, izin belgesi olmayan seyyar satıcıların faaliyetlerine son verilecek. Mevzuata aykırı işletmeler mühürlenerek savcılığa bildirilecek.

İstanbul Valiliği, "Gıda konusunda sıfır tolerans" ilkesiyle il genelindeki tüm gıda üretim ve satış noktalarını kapsayan sert bir denetim paketini devreye soktu. İlgili kurumlara gönderilen resmi yazıya göre; restoranlardan imalathanelere kadar tüm işletmeler üretim ve satış alanlarını kamera ile izlemek ve bu kayıtları 30 gün boyunca muhafaza etmekle yükümlü kılındı.

Valiliğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere diğer ilgili kurumlara gönderdiği "Gıda Güvenilirliği ve Biyosidal Uygulamalar" konulu yazıda, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin yetki, görev ve sorumlulukların, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile belirlendiği hatırlatıldı.

Yazıda, gıda işletmelerinin birincil üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda uyması gereken hijyen kuralları ile sorumluluklarının ise "Gıda Hijyeni Yönetmeliği" kapsamında düzenlendiği aktarıldı. Yazıda, il genelinde "Gıda konusunda sıfır tolerans" ilkesinden hareketle gıda kaynaklı hastalık vakalarına engel olmak amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin şunlar kaydedildi: "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, belediye başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir. İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir. İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak, gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen olası bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda, Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezinden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır."

Mevzuata aykırı hareket eden işletmeler mühürlenecek.

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan işletmelerin, zabıta veya ilgili birimlerce mühürlenerek kolluk birimlerine bildirileceği belirtilen yazıda, "Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, belirtilen konuların titizlikle incelenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarca denetimlerin artırılması, yapılan denetimler sonucunda gıda güvenilirliği ve hijyeni konusunda halk sağlığını tehlikeye düşüren işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, kurumlar arasında eş güdüm sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında gerekenin yapılması istendi.

