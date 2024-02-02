Kredi kartı kullananlar dikkat! “Yıllık aidat ücreti ödeyenler hakkınızı bilin”

‘LİMİTİM DÜŞER’ ENDİŞESİ TAŞIMAYIN Tüketiciler, kredi kartı konusunda yasal haklarını çok fazla bilmediğinden her yıl aidat ödüyor ya da anlık kızgınlıkla kredi kartını iptal ettirmenin hesabını yapıyor. Oysa kart sahibi bankasına hemen başvuru yapıp, ‘Aidatlı kredi kartımı, aidatsız kredi kartıyla değiştirmek istiyorum’ dese aidattan kurtulabilecek. Çünkü tüketicilerin yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartını limiti aynı kalmak kaydıyla yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı ile değiştirme talepleri, bankalar tarafından yerine getirilmek zorunda. ‘Aidatsız kredi kartında limitim düşer’ endişesine de kapılmayın.