Kredi kartı kullananlar dikkat! “Yıllık aidat ücreti ödeyenler hakkınızı bilin”

EN ÇOK ŞİKAYET ALAN KONU Kredi kartları sağladığı onca kolaylığa rağmen banka ile müşterisinin yılda en az bir kez karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Bunun da sebebi ‘yıllık üyelik ücreti’ yani ‘aidat’lar. Banka müşterisini belki de hiçbir şey kredi kartı aidatı kadar rahatsız etmiyor. Çünkü yıllık alınan ücretler hiç de azımsanacak gibi değil. Kartın özelliğine ve bankaya göre değişmekle birlikte 1.000 liralara ulaşan hatta bu tutarı da aşan rakamlar söz konusu. Sorunların dile getirildiği ve çözüm arandığı ‘Şikayetvar’ platformunda bunun yüzlerce örneği var.