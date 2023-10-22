Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.