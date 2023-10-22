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Dünya
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Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

2023-10-22 20:21:53
Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 'savaşı durdurması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması' çağrısında bulundu.

#1
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

cKrallık Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da yaptığı görüşmelerde, İngiltere Genelkurmay Başkanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışmanı Joey Martin Sampson ile BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'i kabul etti.

#2
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

Ürdün Kralı, Sampson ile görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli durumu görüştü. Kral Abdullah, uluslararası toplumun "Gazze'deki savaşı durdurması, sivilleri koruması, ablukayı sonlandırması ve bölgeye insani yardım ulaşmasını sağlaması için İsrail'e baskı yapması" gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

Ürdün Kralı ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıların bölgedeki durum için "infiale yol açabileceği" uyarısında bulundu.

#4
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

Kral Abdullah, WFP İcra Direktörü McCain ile görüşmesinde ise "Gazze Şeridi'ne gıda ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması ve bunun sürdürülebilir olması" gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'ne gıda, su, ilaç, yakıt temin edilmesi çabalarının yoğunlaştırılması ile tıbbi ve yardım altyapısının korunmasına ilişkin uluslararası topluma çağrı yapılması konusunda WFP gibi uluslararası kuruluşların rolüne değindi.

#6
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

McCain ise Gazze'de sivillerin ve sivil altyapının korunmasının yanı sıra bölgeye gıda, ilaç ve yardım desteğinin sürekli ve sürdürülebilir şekilde erişiminin sağlanmasının önemini vurguladı.

#7
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

#8
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

#9
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

#10
Foto - Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya İsrail çağrısı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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