2023-06-18 09:37:52 Kral’a '200 atlı 70 uçaklı' doğum günü eğlencesi
Dün İngiltere’nin başkenti Londra’da Kral 3’üncü Charles’ın resmi doğum günü kutlandı.
Dün İngiltere’nin başkenti Londra’da Kral 3’üncü Charles’ın resmi doğum günü kutlandı.
Geçit töreni için at binen Charles’ın gerçek doğum günü aslında 14 Kasım’da.
Fakat, kendi doğum günü 30 Ekim olan Kral 2’nci George’un 1748 yılında “daha iyi hava” için haziranda doğum gününü kutlamasıyla kraliyet ailesi içinde biri resmi diğeri özel iki doğum günü kutlama geleneği doğdu.
Dünkü törenler sırasında Kral onuruna 41 kez top atışı yapıldı, yaklaşık 70 savaş uçağı gösteri uçuşu yaptı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Törenlerde 1400 asker, 400 müzisyen ve 200 at yer aldı. Bu, 74 yaşındaki Charles’ın ilk resmi doğum günü etkinliği oldu. Öte yandan Londra’da sıcaklığın 26 dereceye çıktığına dikkat çeken yerel basın, bunun kalın ve ağır kumaşlı tören kostümleri için elverişli olmadığını yazdı. Tören hazırlıkları sırasında birkaç askerin sıcak yüzünden bayıldığı anlar kameralara yansımıştı.
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